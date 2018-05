Studio 100 zet stap naar Chinese markt

Studio 100 evenaart record van 'musicaljaar' 2014

Voor Studio 100 was 2017 een uitstekend jaar. Het pretpark- en entertainmentbedrijf boekte vorig jaar een omzet (176,2 miljoen euro) die maar net onder die van 2014 (176,6 miljoen euro) lag. Dat jaar staat in Schelle gekend als een uitschieter dankzij het succes van de oorlogsmusical ‘14-18’.

‘Studio 100 groeide zowel organisch als via overnames’, duidt de financiële directeur Koen Peeters. Het nam vorig jaar het Duitse entertainmentbedrijf M4E en de New Yorkse animatiestudio Little Airplane Productions over. Via M4e kreeg Studio 100 toegang tot een catalogus met figuurtjes zoals Nijntje, Little Airplane Productions was de springplank naar de Verenigde Staten en China.

Voor Studio 100 blijven de pretparken de belangrijkste business. Die boekten vorig jaar 72,5 miljoen euro omzet, 41 procent van het totaal. Studio 100 wil daar nieuwe stappen zetten. Het plant de bouw van twee nieuwe waterparken in ons land, waaronder een in Landen. ‘De investeringen zijn voorzien, er zijn nog vergunningen nodig’, aldus Studio 100-topman Hans Bourlon. Ook in Duitsland kijkt Studio 100 naar overnamekansen.

Op 1 januari nam Proximus de exclusiviteit van Studio 100 TV over van Telenet. Over die verschuiving wil Bourlon niet teveel kwijt. ‘We hebben daar nog geen cijfers over.’ Dat Proximus nationaal opereert speelde volgens Bourlon een rol in de transfer. ‘Onze partners zijn nationaal actief, dat nationaal bereik is belangrijk.’

De opmars van Netflix, dat een uitgebreide catalogus kinderseries heeft, juicht Bourlon toe. ‘We werken in verschillende markten samen met Netflix. Zo zijn ‘Maya De Bij’ en ‘Wickie de Viking’ in de VS te zien op Netflix.’ Tot een samenwerking in Vlaanderen is het nog niet gekomen. ‘We staan er altijd voor open, maar we willen wel de intellectuele eigendom behouden.’