Studio 100 zoekt overtreffende trap met nieuwe spektakelmusical

Met een 40 meter lange boot vol bewegende onderdelen wil Studio 100 zijn musicalpubliek volgende lente van de sokken blazen. En net als de personages in 'Red Star Line' droomt het bedrijf er luidop van de oceaan over te steken. 'Noem het onze American dream.'

Studio 100 staat anno 2022 nog altijd bekend als een entertainmentfabriek waar vooral kindervertier van de band rolt. Maar volwassenen nemen een almaar belangrijker plaats in de focus van het bedrijf van oprichter Gert Verhulst en Hans Bourlon.

Dat heeft alles te maken met de spektakelmusicals waar het bedrijf zich al enkele jaren in specialiseert. Wat in 2014 begon met een gok - het groots opgezette '14-18', over de Eerste Wereldoorlog - kreeg door groot succes in de daaropvolgende jaren opvolging. Een musicalbewerking van 'Daens' en de WO II-musical '40-45' bleken - ondanks corona - schoten in de roos. Van die laatste verkocht het bedrijf liefst 750.000 tickets. Daarmee was het de grootste musical ooit in ons land.

Van '40-45' werd eerder deze zomer de laatste voorstelling gespeeld. In de coulissen was Studio 100 al bezig aan een opvolger om zijn pop-uptheater in Puurs weer vol te laten lopen. Op 23 maart gaat daar 'Red Star Line' in première, een voorstelling over de oceaanstomers die eind 19de, begin 20ste eeuw miljoenen mensen vanuit Antwerpen de oceaan overzetten, op zoek naar een beter leven.

De nieuwe musical moet volgens topman Gert Verhulst 'de overtreffende trap' worden van wat Studio 100 al klaarspeelde op de musicalbühne. 'Dat zijn we aan onszelf en aan ons publiek verschuldigd', zegt Verhulst, die maandagmiddag een tipje van de sluier oplichtte van het nieuwe spektakel.

Verhulst: 'We kiezen altijd een historisch thema dat nauw aansluit bij onze eigen cultuur. Maar na '14-18', 'Daens' en '40-45' zaten we wat met de handen in het haar. Tot op een mooie dag Alex Van Haecke van Theater Zeemanshuis bij ons binnenstapte. Hij zei dat hij een toneelstuk had gespeeld over de Red Star Line en dat hij ervan droomde dat onderwerp de Studio 100-behandeling te zien krijgen. Dat was echt een aha-erlebnis voor ons.'

All the way

Die Studio 100-behandeling levert vuurwerk op, zegt Anja Van Mensel, de CEO van Studio 100 Benelux. 'Er zijn opnieuw acht bewegende podia en acht led-torens. En deze keer hebben we ook bijvoorbeeld een storm en een boot. We go all the way.'

Die boot werd maandag - alvast in een voorlopige versie - voor het eerst getoond aan de pers. 'Ze wordt 40 meter lang', zegt Verhulst. 'En er zitten 25 bewegende onderdelen aan. Dat is spannend, want er kan ook veel misgaan.'

Zo'n spektakelproductie vraagt grote investeringen in onzekere tijden, zegt Van Mensel. 'We komen met corona uit woelig water, en nu zijn het weer onzekere tijden. Hoe gaan mensen hun geld uitgeven als hun energiefactuur oploopt? Dat is afwachten. Maar dat is het fijne aan werken met Gert en Hans: zij durven ook in onzekere tijden te ondernemen. Soms moet je durven te springen als je vooruit wil. Want als je niet springt, blijf je stilstaan.'

American Dream

De Red Star Line is niet alleen inhoudelijk interessant voor Studio 100. Het entertainmentbedrijf ziet ook brood in de internationale uitstraling van het thema. Antwerpen was dan wel een hotspot voor de grote migratie vanuit Europa naar de VS, de miljoenen gelukszoekers kwamen uit heel Europa. Het is een universeel thema dat breed kan aanspreken. 'We hebben ook al in kaart gebracht in welke andere Europese havensteden een gelijkaardige dynamiek in die periode ontstond', zegt Van Mensel.

Schermvullende weergave Jonas Van Geel en Lotte Stevens en Jelle Cleymans en Ianthe Tavernier brachten al een nummer te berde. ©Photo News

Maar Studio 100 droomt, net als de personages in zijn musical (zie inzet), luidop van de eindbestemming van de reis: New York. 'Noem het voorlopig onze eigen American dream', zegt Van Mensel. 'We hebben nog geen concrete stappen gezet. Maar het is wel een ambitie. We gaan onderzoeken of we er een locatie kunnen vinden. Dan beginnen we te rekenen of we het businessplan kunnen laten kloppen. Want zo'n megaproductie opzetten is daar niet hetzelfde als hier.'

'Het idee is contacten te leggen aan de andere kant van de plas om die mensen naar hier uit te nodigen zodra we beginnen te spelen', zegt Van Mensel. 'We zouden over onze plannen kunnen vertellen of een video-opname laten zien. Maar dit is bij uitstek iets wat je moet meemaken om je er een echt beeld van te vormen. Dit bestaat nergens anders ter wereld. Het zou mooi zijn dat te kunnen exporteren.'