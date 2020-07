Swerts: 'Studio 100 op slechtste moment gekocht'

Vic Swerts, de oprichter van het chemiebedrijf Soudal, spreekt zich voor het eerst uit over zijn instap begin dit jaar in Studio 100, dat een loodzwaar jaar doormaakt. 'Het is wachten op de kentering.'

Het parcours van het entertainmentbedrijf Studio 100, in onze contreien vooral bekend van figuren zoals Samson, K3 en Bumba, heeft in 2019 en 2020 veel weg van een rollercoaster. Vorig jaar trok het karretje zich nog licht hoger. De omzet ging er met bijna 5 procent op vooruit, naar 188,5 miljoen euro. Dat succes was deels te danken aan de spektakelmusical '40-45', die volle zalen trok in het pop-uptheater van het bedrijf in Puurs.

Maar de coronacrisis heeft het karretje van Studio 100 de dieperik in gesleurd. De Plopsa-pretparken heropenden pas vorige week, na drieƫnhalve maand sluiting, en voor de massamusicals zoals 'Daens' en '40-45' is er nog helemaal geen duidelijkheid. De crisis komt vooral ongelegen voor de nieuw aandeelhouders van de groep. Vic Swerts, de oprichter van de siliconen- en lijmenproducent Soudal, en Frank Donck, van 3D Investments, kochten in februari een kwart van de groep. Zij moeten nu toekijken hoe Studio 100 een rotjaar doormaakt.

Timing

Swerts geeft in de marge van de jaarcijfers voor het eerst commentaar, deels bij monde van schoonzoon en Soudal Belux-directeur Jurgen Vandervelden. 'Wat ik nu denk over de timing van de investering? Daar kan u zelf het antwoord op geven. Het moment dat wij met Studio 100 in zee gingen, was het slechtst mogelijke moment', stelt Swerts. Toch is achteraf niets gewijzigd aan de voorwaarden van de deal, zegt hij. 'Het is wachten op de kentering.' 'We anticiperen dat de cijfers voor 2020 niet zo rooskleurig zullen zijn met een deuk in de omzet', vult Vandervelden aan. Studio 100-CEO Hans Bourlon schatte de omzetval eerder op 70 miljoen euro.

Het bedrijf investeert fors en doet zo aan waardecreatie. Dat wisten we. Jurgen Vandervelden Soudal Belux-CEO & schoonzoon Vic Swerts

In 2019 hield Studio 100 onderaan de rekening niet veel over van de recordomzet. De nettowinst van de groep landde op amper 720.114 euro, waar die in 2018 nog 11 miljoen euro bedroeg. De boosdoener zijn 48 miljoen euro aan afschrijvingen. Studio 100 investeert fors in zijn pretparken, zoals een hotel in Plopsaland De Panne. Dat vereist de nodige afschrijvingen. Maar Studio 100 moet ook afschrijvingen doen op zijn zelfgemaakte series of films. Het bedrijf leverde in 2019 drie grote producties af: '100 percent Wolf', 'Vic the Movie' en een nieuwe reeks rond Heidi.

Voorzichtige huisvader

'Bij zelfgemaakte series of films schrijven we al in het eerste jaar 70 procent af', legt financieel controleur Ellen Van Elsen uit. 'Daar zijn twee redenen voor. We zijn een voorzichtige huisvader, want content is moeilijk te waarderen. Tegelijk valt een aanzienlijk bedrag van de omzet in de eerste jaren, omdat de serie of film vaak exclusief voor een zender of distributeur is gemaakt.' De vraag is dan wel of de cijfers onderaan de rekening dit jaar niet rood zullen kleuren, als de omzet ineenstuikt en de afschrijvingen constant hoog blijven.