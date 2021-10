Techondernemers redden Gentse indiecinema Sphinx

Met het ondernemerskoppel Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert heeft de Gentse arthousecinema Sphinx gepassioneerde filmliefhebbers als nieuwe eigenaars gevonden. 'Onze wereld ging hier open.'

Filmminnend Gent hield maandenlang de adem in. Sinds in de zomer bekend geraakte dat het gebouw aan de Gentse Korenmarkt waar arthousecinema Sphinx in huist te koop kwam te staan, hing de toekomst van de stadsbioscoop aan een zijden draadje. Wie zou miljoenen op tafel willen leggen voor een premium stadslocatie, om dat commerciële potentieel dan aan een indiecinema te 'vergooien'?

Met Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert heeft het gebouw twee zulke 'gekken' gevonden. Het ondernemerskoppel, dat goed heeft geboerd met de uitbouw en de verkoop van het softwarebedrijf iText, tekende maandagavond de akte met verkoper Urbain Bultinck.

De bedoeling is duidelijk. 'We gaan er geen Nutella-winkel van maken', lacht Lowagie, verwijzend naar het boek 'Grand Hotel Europa' van Ilja Leonard Pfeijffer, waarin 'Nutelleria's' het straatbeeld van Genua vervuilen, ter vermaak van toeristen. 'We hebben zelf te veel goede herinneringen aan cinema Sphinx. Toen we in 1988 als West-Vlamingen in Gent kwamen studeren, organiseerde Sphinx themaweken, waarin je kennis kon maken met het oeuvre van pakweg Pier Paolo Pasolini of Stanley Kubrick. Onze wereld ging er open.'

Schermvullende weergave Bruno Lowagie. ©Ine Dehandschutter

De vlam is nooit meer gedoofd. Lowagie en Willaert schuimen al jaren filmfestivals af, van Gent tot Texas. Ze gingen op huwelijksreis in hun eigen achtertuin, door zich tien dagen onder te dompelen in Filmfestival Gent terwijl hun ouders op de kinderen pasten.

Continueren en opwaarderen

Lowagie en Willaert willen dat ook de volgende generaties in Sphinx in contact kunnen komen met het soort cinema dat de zalen van de multiplexen vaak niet haalt. Omdat ook verkoper Bultinck - net als de stad Gent - maar wat graag de bestemming wilde behouden, was de deal snel beklonken en is Sphinx verzekerd van een toekomst.

Lowagie en Willaert worden via hun vennootschap Screensaver voorlopig alleen eigenaar van het gebouw. De uitbating van de bioscoop en het bijbehorende café blijft in handen van Sphinx Produktie, de vennootschap van bezieler Patrick Behoes, die nog tot 2028 een huurcontract heeft. Maar het ondernemersduo denkt ook al na over de langere termijn.

'In grote lijnen willen we drie dingen doen: continueren, consolideren en opwaarderen', zeggen ze. Dat houdt in dat er allereerst enkele structurele werken aan het gebouw nodig zijn, zoals de herstelling van het dak en de aanleg van voorzieningen voor rolstoelen. Die werken willen Lowagie en Willaert als eigenaars voor hun eigen rekening nemen.

Levenswerk

Daarnaast acht het duo het nodig om in de cinema zelf verbeteringen door te voeren, wat in principe voor rekening van de uitbater is. Omdat Sphinx Produktie die kosten moeilijk kan dragen, spreken Lowagie en Willaert nu al van een mogelijke latere instap in het kapitaal van de uitbatende vennootschap om de werken te helpen financieren. Met die 'opwaardering' willen de ondernemers ook de verdere toekomst verzekeren.

'Wij weten op dit moment nog niets over het uitbaten van een cinema', zegt Lowagie. 'We hopen de komende jaren heel veel te leren van Patrick om te helpen zijn levenswerk een duurzame toekomst te geven. Daar gaan we samen aan werken.'

We beseffen goed dat winst maken op korte termijn hier niet aan de orde is. Door de cinema gaandeweg op te waarderen lukt dat hopelijk wel op de lange termijn. Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert Overnemers cinema Sphinx

Voor Lowagie en Willaert draait dit nieuwe project meer om een maatschappelijke dan om een financiële return. 'Als je een bedrijf opricht, hoop je natuurlijk winst te maken. Maar we beseffen goed dat dat hier op korte termijn niet aan de orde is. Door de cinema gaandeweg op te waarderen lukt dat hopelijk op de lange termijn wel.'