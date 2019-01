Telenet-aandeelhouder wil Lady Gaga en andere wereldsterren managen

CAA is zonder twijfel een van ’s werelds grootste en machtigste managementbureaus voor artiesten en sportlui. Onder de bekende namen die het bureau vertegenwoordigt, zitten onder meer de popkoningin Lady Gaga, voetballegende Cristiano Ronaldo, filmsterren George Clooney en Brad Pitt, en oude rockers zoals Bob Dylan en AC/DC. Ook Belgische toppers zoals de rockband dEUS, het dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike, en dj Lost Frequencies (Felix De Laet) worden door het bureau uit Hollywood vertegenwoordigd.

De kans is groot dat John Malone, de grootaandeelhouder van Telenet, binnenkort mee aan de knoppen zit van het managementbureau, meldt de Britse krant Financial Times. Malone onderhandelt over een investering in CAA via Liberty Media, zijn holding die onder meer eigenaar is van het bedrijf achter de Formule 1-wedstrijden en het ticket- en boekingsbedrijf Live Nation.