Telenet legt dividend rond oudjaar weer op tafel

Begin dit jaar liet de televisiegroep verrassend haar aandeelhouders op hun honger zitten. Eind dit jaar, begin volgend jaar volgt een herkansing.

Telenet rolde gisteren de gamingwereld binnen met de lancering van een eerste locatie - Antwerpen - waar jong en oud VR-spelletjes kunnen spelen.

Topman John Porter kaderde zijn nieuwe strategie in een uur durend gesprek. Hij ging daarbij geen enkele vraag uit de weg, over Netflix noch over de prijzen die niet werden verhoogd. 'We hebben natuurlijk een plan om dat te compenseren. Aan de kostenzijde or whatever.'

De Australiër ging ook in op het gemor van het Amerikaanse hefboomfonds Lucerne Capital Management, dat een belang van 1,7 procent heeft. Telenets raad van bestuur ontving een brief waarin het management te weinig waardecreatie werd verweten en de innige relatie met hoofdaandeelhouder Liberty Global (58%) op de korrel werd genomen.

Dividend

Porter: 'Ik respecteer hun recht op vrijemeningsuiting, daarvoor hoeven ze geen brief te schrijven. Vreemd genoeg was Lucerne tot op de dag dat ik de brief kreeg heel enthousiast over Telenet. (lacht) Lucerne wil een dividend, en is geprikkeld dat het er niet komt. Het dividend kwam er niet door mogelijke acquisitieplannen én door de volatiliteit op de financiële markten (schuldperikelen van het Franse Altice, red.) die ons kapitaalbeheer conservatiever maakte. Wanneer de tijd rijp is, zullen we iets doen.'

Eén van de redenen waarom het Telenet-aandeel al enige tijd aan de grond blijft, is volgens de CEO de shift in het aandeelhoudersschap. 'Beleggers met focus op groei vertrekken, terwijl rendementszoekers binnen komen. Ons profiel schuift op naar vrijekasstroomrendement.'

De potentiële overname van VOO heeft geen invloed op het huidige dividend window van het vierde kwartaal, eerste kwartaal van 2019. We kunnen nog geen yoghurtwinkel overnemen zonder dat het een jaar lang wordt onderzocht. John Porter CEO van Telenet

Wat met dividend als Telenet Voo overneemt?

Porter: 'Die potentiële transactie heeft geen invloed op het huidige dividend window van het vierde kwartaal, eerste kwartaal van 2019. We weten ten eerste niet hoe lang het duurt vooraleer we de deal rond krijgen. Bovendien kunnen we nog geen yoghurtwinkel kopen zonder dat de regulatoren de deal een jaar lang onderzoeken. Dat zal dus ook wel met Voo gebeuren. Het duurt dus nog waarschijnlijk twee jaar vooraleer we daarvoor cash nodig hebben. En we genereren elk kwartaal flink wat cash.'

Als we Voo wel snel kunnen overnemen, heb ik er geen probleem mee om een tijdje geen dividend te betalen.

'Als we Voo wel snel kunnen overnemen en dat vergt heel wat cash en investeringen in het netwerk, andere infrastructuur en mensen, heb ik er geen probleem mee om een tijdje geen dividend te betalen. Want dan zitten we terug op het groeipad. Significante groei, want ik ben ervan overtuigd dat we in het zuiden van het land als challenger een betere job kunnen doen dan de Waalse intercommunales.'

Copymus

Als wij iets doen, doet Proximus het na. We noemen ze Copymus (naar hun bundels Tuttimus en Minimus, red.). Ik verwacht ze binnenkort dus ook in de virtuele realiteit.

De topman kwam ook nog even terug op het verlies aan klanten afgelopen kwartaal en de kwartalen ervoor.

'Het aantal klanten dat wegloopt zit in de lift sinds Orange Belgium zich op tv en breedband gooide en daar successen mee boekt. En Proximus heeft nog nooit zo hard zijn best gedaan. Het lijkt er op dat alles wat wij doen zij counteren met een soortgelijk initiatief. They play cover defense. Als wij iets doen, doen zij het. We noemen ze Copymus (naar hun bundels Tuttimus en Minimus, red.). (lacht) Ik verwacht ze binnenkort dus ook in de markt van virtuele realiteit.'

'Bovendien doet ook Scarlet, het lagekostenmerk van Proximus het goed. Er is een segment dat gevoelig is voor promoties. Maar dat wil niet zeggen dat wij er gewoon naar kijken, we blijven onze producten innoveren. We zullen doen wat we moeten doen. Dat zal geen ‘race to the bottom’ zijn, want we investeren 25 procent van onze omzet in onze netwerken en decoders. We verdedigen onszelf door naadloze netwerken te voorzien en door de meest innoverende speler in de markt te zijn.'

Hoe komt het dat Telenet meer tv-klanten verliest dan Proximus?