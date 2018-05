Telenet stapt in gamingindustrie

Telenet investeert in de gamingindustrie: volgende maand opent het bedrijf in Antwerpen onder de naam 'The Park' een eerste locatie waar games in virtual reality gespeeld kunnen worden.

Daarnaast werkt het telecombedrijf aan een eigen game rond de serie 'De Dag', kondigde topman John Porter aan.

De zaal in de Belgiƫlei in Antwerpen gaat op 16 juni open. Voor 34,99 euro per persoon kunnen teams van vijf er een uur spelen. Voorlopig bestaat het aanbod uit twee aangekochte VR-games: 'Moonlight Survival' en 'Alien Defense'. Nog dit jaar komt daar eigen content bij.