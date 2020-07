'Test iedereen die evenement wil bijwonen'

Jan Van Esbroeck, de CEO van de Sportpaleis Group, vindt dat de regering te weinig nadenkt over alternatieve manieren om evenementen te organiseren.

Of binnenskamers 200 of 400 mensen worden toegelaten, maakt voor het Sportpaleis weinig verschil. 'Het is voor ons niet duurzaam om evenementen op zo'n kleine schaal te organiseren', zegt CEO Jan Van Esbroeck. 'Daarnaast was de agenda sowieso zo goed als leeg tot volgend jaar, omdat er vooral internationale artiesten geprogrammeerd waren die de grens niet over kunnen.'

40 miljoen euro inkomstenverlies De Sportpaleis Group rekent op een inkomstenverlies van 40 miljoen euro in 2020.

Wat de Nationale Veiligheidsraad donderdag ook beslist, het zal voor de groep, waaronder ook de Gentse Capitole en Vorst Nationaal in Brussel vallen, het jaar niet goedmaken. 'We rekenen op een inkomstenverlies van 40 miljoen euro en kunnen de adem inhouden tot het einde van het jaar. Maar in 2021 moet echt iets veranderen.'

Testcapaciteit

Van Esbroeck is niet tevreden over hoe België de crisis aanpakt. 'De overheid heeft wel goed werk verricht met het opvangen van de eerste klappen. In Nederland is een derde van het personeel in de sector ontslagen. Dankzij de tijdelijke werkloosheid hebben wij dat kunnen vermijden. Maar er wordt niet voldoende vooruitgedacht.'