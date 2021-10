'The Almost Gone' van Happy Volcano is Belgisch Game van het Jaar

Screenshot van een trailer voor 'The Almost Gone'.

De puzzelgame 'The Almost Gone' van de Leuvense studio Happy Volcano won zowel in de categorie PC/Console als in die voor de mobiele games, bleek vrijdag bij de voorstelling van de Belgian Game Awards 21.

De jury lauwert vooral de wisselwerking tussen emotie, gameplay en art. 'Een onmiskenbaar meesterwerk van een verhaal en een prachtig spel dat het medium tot een hoger niveau tilt', klonk het in het oordeel over dit game van Happy Volcano.

Begin dit jaar liep Happy Volcano ook financieel in de kijker bij een investering van 2,2 miljoen dollar door het Londense investeringsfonds Hiro Capital. 'De Europese gamingsector is ernstig ondergefinancierd in vergelijking met die in de VS en Aziƫ, terwijl hier zoveel talent is', analyseerde Samuel Costello van Hiro Capital toen.

The Almost Gone - Launch Trailer - Nintendo Switch

Happy Volcano is opgericht door Jeroen Janssen, Peter Maasen en David Prinsmel.

Voor 'The Almost Gone' werd samengewerkt met de Brusselse auteur Joost Vandecasteele. De game viel al meermaals in de prijzen met de prerelease of als 'most-anticipated game'.

De publieksprijs ging dit jaar naar 'VR-Kuub' van het Antwerpse Cybernetic Walrus. In de game lost een leerling verschillende geheime missies op en moet hij uit een mysterieuze kubus zien te ontsnappen dankzij de hulp van zijn medestudenten.

In de categorie augmented en virtual reality(AR/VR) ging de prijs naar 'Deisim' van Tommy Malloteaux. De speler is er een almachtige godheid die bepaalt wat op de wereld gebeurt.

De beste niet-entertainmenttitel is 'Pollinator Park' dat het Antwerpse Poppins & Wayne bouwde in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met 'bio-architect' Vincent Callebaut.

De beste studio van het jaar is Fishing Cactus uit Bergen. De studio startte 13 jaar geleden met 500 euro aan kapitaal, nu werken er zo'n 30 mensen.