Ticketmaster waarschuwt voor beveiligingslek

Op de site van Ticketmaster UK is schadelijke software gevonden die mogelijk persoonlijke of betalingsgegevens heeft onderschept. Volgens Ticketmaster is 'minder dan 5 procent' van zijn klanten wereldwijd getroffen. Het zou vooral gaan om Britse gebruikers .

Het is niet bekend hoeveel Belgen de dupe zijn geworden. Ticketmaster België was donderdagvoormiddag telefonisch niet bereikbaar. Het is evenmin bekend of de onderschepte gegevens zijn misbruikt. Uit voorzorg vraagt Ticketmaster internationale klanten die een mail ontvingen om hun wachtwoord te veranderen.