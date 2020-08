TikTok-topman Kevin Mayer stapt op

De voormalige Disney-topper Kevin Mayer stopt nadat hij pas enkele maanden geleden, in juni, was aangesteld door Bytedance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, dat er door Amerikaans president Donald Trump van wordt beschuldigd de nationale veiligheid in de VS te bedreigen.

Volgens een brief aan werknemers die de Britse zakenkrant Financial Times kon inkijken, besliste Mayer op te stappen nadat president Donald Trump had bevolen de Amerikaanse TikTok-operaties te blokkeren tenzij het Chinese Bytedance zijn Amerikaanse onderdelen binnen de 90 dagen verkocht aan een Amerikaans bedrijf.

‘Ik begrijp dat de rol waar ik voor tekende, inclusief het wereldwijd runnen van TikTok, er helemaal anders zal uitzien door de wil van de Amerikaanse administratie om de Amerikaanse business te verkopen’, schrijft Mayer in de werknemersbrief. Vanessa Pappas, de huidige general manager van TikTok, zal ad-interim de leiding bij de sociale media-app op zich nemen.