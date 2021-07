Tomorrowland lanceert eigen muzieklabel om moeilijke coronatijden te counteren

De main stage van Tomorrowland in 2018, in het thema van de onderwaterwereld van Planaxis.

Terwijl de tickets voor de tweede digitale editie van Tomorrowland Around the world vrijdag en zaterdag de deur uitvliegen, maakt de revisor in zijn commentaar op de jaarrekening een coronavoorbehoud over het voortbestaan van het bedrijf achter het festival. Onder meer een eigen muzieklabel moet soelaas brengen.

De revisor velde dat oordeel op een moment dat hij nog niet wist dat het fysieke festival aan de De Schorre in Boom ook dit jaar niet kan doorgaan. Vorig jaar viel dat al een eerste keer in het water door de coronapandemie, op een moment dat al voor 38 miljoen euro tickets verkocht waren en 9,8 miljoen euro aan niet-annuleerbare bestellingen al geplaatst waren bij leveranciers.

Dit jaar zag het er lang goed uit en waren ook de meeste voorbereidingen getroffen, tot de burgemeesters van Boom en Rumst vonden dat het festival niet kon doorgaan omdat ‘de risico’s voor de openbare orde en de veiligheid te groot waren’. Ze weigerden de vergunning, wat door de festivalorganisatie werd omschreven als een ‘mokerslag’.

En de resultaten van WeAreOneWorld, de vennootschap van de oprichtende broers Manu en Michiel Beers achter het festival, zien er voor 2020 al niet rooskleurig uit. De omzet liep terug van 113 naar 22 miljoen euro. De nettowinst van 4,6 miljoen euro uit 2019 zette zich om in een verlies van 5,7 miljoen, wat meteen onttrokken werd aan het eigen vermogen. Dat viel bijgevolg terug van 11,2 naar 5,5 miljoen euro. Als het bedrijf dit jaar een gelijkaardig verlies moet torsen, is het eigen vermogen opgesoupeerd.

De revisor houdt in zijn verslag geen rekening met ons bredere businessmodel, dat we steeds verder uitbreiden naar andere activiteiten rond het merk Tomorrowland. Zo lanceren we in het najaar een eigen muzieklabel. Debbie Wilmsen Woordvoerster Tomorrowland

Dat noopt de bedrijfsrevisor tot een voorbehoud bij de goedkeuring van de jaarrekening. ‘Gezien de onzekerheid over de verdere evolutie van de Covid-19-pandemie en de onzekerheid op de datum van de ondertekening van onderhavig verslag (11 juni, red.) over de juiste modaliteiten voor de organisatie van het festival in 2021, kunnen deze omstandigheden een aanzienlijke impact hebben op de toekomstige rendabiliteit, de liquiditeit en de continuïteit van de vennootschap, hetgeen op dit ogenblik evenwel moeilijk cijfermatig te beoordelen valt.’

De ‘juiste modaliteiten voor het festival in 2021’ raakten een week later wel bekend. Het festival gaat niet door. Wel moet nog blijken of het verlies even zwaar zal uitvallen als in 2020. Zo had Tomorrowland toen weinig of niet gesnoeid in de personeelskosten, die nauwelijks terugvielen (van 6,5 miljoen naar 5,4 miljoen euro). Ook de afschrijvingen daalden amper (van 6,2 miljoen naar 5 miljoen euro).

Eigen muzieklabel

Veel details over de financiële impact van de afgelaste editie voor dit jaar wil Debby Wilmsen, de woordvoerster van Tomorrowland, niet kwijt. ‘De revisor houdt in zijn verslag geen rekening met ons bredere businessmodel, dat we steeds verder uitbreiden naar andere activiteiten rond het merk Tomorrowland, zoals de digitale editie Tomorrowland Around the World, onze collectie en ons restaurant Mesa. We blijven positief en bereiden nu al volop de winter- en zomereditie van volgend jaar voor.’ Een kapitaalverhoging is volgens Wilmsen niet aan de orde.

Wilsmen liet zich ontvallen dat tot de nieuwe activiteiten ook een eigen muzieklabel hoort. ‘Maar daar kunnen we pas in het najaar meer over zeggen, als de contracten met de artiesten getekend zijn.’

Enkele jaren geleden stelden de broers Beers in deze krant nog dat hun dancefestival, dat de voorbije tien jaar mythische vormen aannam en het grootste ter wereld werd, niet het slachtoffer mag worden van een puur zakelijk businessmodel. 'We zien onszelf als de Efteling, over 30 jaar willen we nog bestaan. Dat doe je niet door voortdurend het onderste uit de kan te halen', klonk het toen.