Tomorrowland stelt festival uit naar einde van de zomer

Tomorrowland zal niet doorgaan in juli, zoals gewoonlijk, maar eind augustus of begin september. Het festival kiest voorlopig niet voor afstel, wel voor uitstel.

Tomorrowland weigert, in tegenstelling tot Rock Werchter en Graspop, voorlopig de handdoek te gooien voor een editie in 2021. Het dancefestival kiest voor een uitstel naar eind augustus of begin september. Dat heeft de festivalorganisatie woensdagmiddag bekendgemaakt.

De voorbije jaren organiseerde Tomorrowland twee festivalweekends eind juli. Maar de organisatie vreest dat die timing in het gedrang komt door het coronavirus. 'Na de zomer is haalbaarder', zegt woordvoerster Debby Wilmsen. 'We denken dat er dan meer vrijheid zal zijn, als de vaccinatiecampagne vlot verloopt.' De nieuwe data zijn 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september.

Geen tijd kopen

Tomorrowland baseert zich naar eigen zeggen op advies van experts en overheden en de vooruitzichten van de vaccinatiestrategie en testevents. Het is geen kwestie van tijd kopen, zegt Wilmsen. 'We hebben alles uitgetekend en geanalyseerd, en zijn klaar om het festival te laten doorgaan. In mei krijgen we meer info en precieze richtlijnen van de overheid. Dan volgt onze officiële beslissing.'

We kiezen voor een positieve mindset en gaan uit van het beste scenario: een Tomorrowland zoals in andere jaren. Debby Wilmsen Woordvoerster Tomorrowland

De organisatie bereidt een editie voor zoals we die kennen: met veel toeters, bellen en podia, een internationaal publiek en een dito line-up. 'We kiezen voor een positieve mindset en gaan uit van het beste scenario: een Tomorrowland zoals in andere jaren', zegt Wilmsen. De organisatie is in gesprek met verschillende artiesten en leveranciers. 'De opties liggen nog open.'

Het is afwachten welk kader de overheid schept voor de festivalzomer. 'We willen heel graag iets organiseren, dus achter de schermen denken we na over kleinschaligere alternatieven. Maar in de eerste plaats gaan we voor het volledige plaatje.'

Digitaal

Aan ervaring met alternatieven ontbreekt het Tomorrowland niet. De organisatie bouwde vorig jaar een virtuele feestzaal. De Naoz werd gelanceerd als een experiment tijdens de zomer en uitgebouwd tot een digitaal feest op oudejaarsavond. Het heeft iets weg van een geavanceerde videogame.

Bij die herlancering in december liet de organisatie verstaan dat de Naoz een blijver is en ook na corona, gebruikt en verhuurd zal worden. 'Het idee ligt op tafel, maar is net als kleinschaliger fysieke alternatieven een secundaire denkpiste en dus nog niet concreet', zegt Wilmsen.

Uitverkocht

De nieuwe data zijn doorgesproken met de bevoegde overheden, klinkt het, maar op een officiële toestemming is het nog wachten. Als die er komt, zal die voorwaardelijk zijn wegens de onzekerheid over de epidemiologische situatie. 'We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer van 2021, maar beseffen dat de kans bestaat dat de 16de editie van Tomorrowland in 2022 zal plaatsvinden', zegt de organisatie.