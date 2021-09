Tomorrowland wil extra festivalweekend 'uit economische noodzaak'

Tomorrowland wil komende zomer niet twee, maar drie festivalweekends in De Schorre in Boom. De organisatie zal een derde aanvraag indienen bij de betrokken gemeenten en de provincie.

Na de 'enorme verliezen' als gevolg van twee mislukte festivalzomers trekt de organisatie van Tomorrowland aan de alarmbel. Uit 'economische noodzaak' moet er volgende zomer een derde festivalweekend komen om de financiële put te dichten. Sinds het begin van de coronacrisis is Tomorrowland vier festivalweekends misgelopen. Traditioneel vindt het dancefestival telkens het voorlaatste en laatste weekend van juli plaats, maar door het coronavirus werden de edities in 2020 geannuleerd.

In een normaal jaar draait Tomorrowland 165 miljoen euro omzet. In 2020 viel die terug met 95 procent.

In 2021 zouden de weekends - steevast goed voor 400.000 in een mum uitverkochte tickets - wel doorgaan, maar dan aan het einde van de zomer. Het festival wou absoluut het 'Tomorrowland-DNA' behouden en dus niet inboeten aan sfeer door restrictieve maatregelen te moeten handhaven. Om tijd te kopen voor de organisatie van het festival en de vaccinatiegraad van het publiek werden de feestweekends verplaatst naar september.

Financiële kater

Om dat op te vangen pleit Tomorrowland voor een extra festivalweekend, dat zou plaatsvinden van 15 tot 17 juli. Er wordt gewerkt aan een vergunningsaanvraag die een dezer dagen op de bureaus van de burgemeesters en het provinciebestuur terechtkomt. 'Het gaat om een eenmalig gebeuren', benadrukt woordvoerster Debby Wilmsen. 'Met één weekend kunnen we logischerwijs geen drie gemiste weekends compenseren, maar het maakt toch al veel goed.' In een normaal jaar draait Tomorrowland 165 miljoen euro omzet.

Virtuele alternatieven

Ondanks enkele virtuele alternatieven in de zomer of met oudjaar en de oprichting van een eigen platenlabel viel de omzet in 2020 terug met 95 procent. 'Bovendien zijn er steeds meer mensen die naar Tomorrowland willen komen, maar al twee jaar geen tickets kunnen kopen. We willen aan die vraag tegemoetkomen.'

De burgemeesters van Rumst en Boom hebben nog niet gereageerd. De Schorre is 'de aanvraag genegen', zegt het domein in een persbericht. 'Het festival heeft een grote impact op het toerisme in de provincie Antwerpen en in heel Vlaanderen. Door het voortbestaan van het festival te ondersteunen, verzekeren we een positieve toekomst voor het festival en de leveranciers, maar evengoed voor de lokale horeca en het toerisme.'