'Tweede golf van annulaties doet pijn'

Als toeleverancier van de organisatoren van evenementen heeft verhuurbedrijf Levi Party Rental het lastig. Om toch omzet te genereren opende het dan maar zelf een pop-upbar.

Vorige week besliste de Nationale Veiligheidsraad dat een uitbreiding van de capaciteit op evenementen (van 200 naar 400 personen indoor, van 400 naar 800 outdoor) niet aan de orde is. Dat is een streep door de rekening van Levi Party Rental, een verhuurbedrijf van feest- en eventmateriaal uit Merelbeke. 'Zo konden we tonen dat we ook op grote events coronaproof kunnen werken', zegt manager Timo Lejeune.

2% omzet Levi Party Rental haalt maar 2 procent van de gewoonlijke omzet.

Levi Party Rental levert materiaal - 'van stoel tot tafel, van vork tot tafeldecoratie' - aan evenementen van 2 tot 20.000 personen. 'In maart zagen we een golf aan annulaties, maar veel events werden ook verplaatst naar het najaar', zegt Lejeune. 'Onze agenda voor na de zomer zat opnieuw vol. Maar nu komt er een tweede golf aan annulaties, en dat is heel pijnlijk.'

Pop-upbar

Omdat Levi Party Rental nu maar 2 procent van de gewoonlijke omzet haalt, opende het zelf een pop-upbar om inkomsten te genereren. 'Als de klanten wegvallen, worden we wel onze eigen klant', zegt Lejeune. 'Toch is er nood aan financiƫle hulp als de overheid wil vermijden dat de evenementenmarkt volgend jaar volledig instort. De eenmalige premie was goed om de put achter ons te dichten, nu hebben we steun nodig bij wat eraan zit te komen.'