UGC-topman: 'Cinema is als drugs: wie gaat, blijft gaan'...

De cinemagroep UGC pompte dit jaar 5 miljoen euro in de uitbreiding van het complex in Turnhout en in opfrisbeurten in Brussel. Maar ze greep naast de zes Euroscoop-cinema’s. ‘We zijn alert voor nieuwe kansen’, zegt CEO Bruno Plantin-Carrenard.

Het was een gemengd jaar voor UGC België. De twee bioscopen in Brussel, Toison d’Or en Brouckère, trokken 5 procent meer bezoekers. De Vlaamse zalen, onder meer die in Antwerpen en Turnhout, zetten de dalende trend van 2018 voort en verkochten 5 procent minder tickets.

Bruno Plantin-Carrenard 57 jaar, geboren in Reims. Studeerde architectuur en kunstwetenschappen. Sinds 2001 topman van UGC België Werkte als student bij UGC Montparnasse.

Bruno Plantin-Carrenard, de topman van UGC België, is ervan overtuigd dat de daling tijdens het jaareinde verdwijnt. Zijn vertrouwen vloeit voort uit de sterke voorverkoop voor de nieuwe ‘FC De Kampioenen’-film. In UGC Turnhout lopen zondag zes van de negen zalen vol voor Boma en co., in Mechelen drie.

De stormloop komt UGC goed uit. In Turnhout wordt het complex morgen heropend na een maandenlange renovatie en uitbreiding met een negende zaal. Goed voor een investering van 3 miljoen euro. Met een bowlingzaal, gamingcafé, extra horeca en nieuwe evenementenruimtes hoopt de 57-jarige Fransman dat de bioscoop uitgroeit tot hét entertainmentcenter van de Kempen.

Wat zijn de ambities in Turnhout?

Bruno Plantin-Carrenard: ‘We mikken op een vijfde meer bezoekers tot 400.000 per jaar. Het aanbod van vooral familiefilms stijgt om ook jongeren en cinefielen aan te trekken. Voor die laatste doelgroep werken we samen met de organisatie MOOOV, die wereldwijd naar kwaliteitsvolle films speurt.’

Hebt u nog andere investeringen gedaan dit jaar?

Plantin-Carrenard: ‘We investeren constant, in de vernieuwing van verkooppunten, zetels... Dit jaar hebben we de Grand Eldorado-zaal in de Brouckère en de Prestige in Toison d’Or volledig opgefrist. Alles samen investeerden we 5 miljoen euro. Flink meer dan de 1,5 miljoen die we gemiddeld investeren.’

‘Verder hebben we het Brouckère-gebouw van Allianz Benelux gekocht. Daarmee hebben we in België, behalve in Lommel en Aarschot, bij vijf van onze zeven bioscopen het vastgoed in handen. In Frankrijk, goed voor 49 cinema’s, bezit de groep twee derde van de bakstenen.’

In tegenstelling tot Kinepolis blijft UGC vooral op zijn thuismarkt focussen.

Plantin-Carrenard: ‘Klopt, in Frankrijk kocht de groep dit jaar twee ketens (elf bioscopen), opende er twee nieuwe en breidde twee complexen uit. UGC is aanwezig geweest in Engeland, Ierland, Italië en Spanje. Maar we hadden door de hoge ontwikkelingskosten snel door dat we moesten focussen op Frankrijk, de markt die we het beste kennen en waar het potentieel groot is.’

Hoe overtuigt u een bezoeker voor UGC te kiezen en niet voor Kinepolis?

Plantin-Carrenard: ‘Die concurrentie speelt enkel in Brussel en Antwerpen. We mikken op een cinefiel publiek. Meer dan zes op de tien bezoekers komen twee keer per maand. Daar stellen we onze prijsformules op af. En we organiseren veel avant-premières en ontmoetingen met filmcrews. Dit jaar ontvingen we er meer dan 40. Cinefielen houden daarvan.’

Kinepolis verdient veel geld met zijn snoepwinkels.

Plantin-Carrenard: ‘Onze bezoekers in Brussel en Antwerpen appreciëren niet dat tijdens de film wordt gegeten. We gaan ze niet pushen. In kleinere steden als Mechelen en Turnhout is er wel vraag naar. We focussen op het filmaanbod. We willen mensen nieuwsgierig maken naar andere films dan blockbusters als ‘Star Wars’. Film is als drugs: wie gaat, blijft gaan; wie ermee stopt, denkt er niet meer aan.’

U greep vorige maand naast de overname van Euroscoop dat in ons land zes cinema’s telt en drie in Nederland.

Plantin-Carrenard: ‘We waren ook geïnteresseerd. Maar enkel in de Belgische bioscopen. Daardoor heeft Pathé, dat al aanwezig is in Nederland, het waarschijnlijk gehaald. UGC heeft geen ambities in Nederland.’

Krijgt u nog kansen?

Plantin-Carrenard: ‘We zijn alert. Daarnaast hebben we ook twee nieuwbouwprojecten in de pijplijn, in twee regio’s. We wachten op de vergunningen.’