Uitstel Bond-film doet nummer twee in cinema sluiten

De noodlijdende, beursgenoteerde bioscoopketen Cineworld gooit tijdelijk de handdoek in de ring. Door het coronavirus is het aantal bezoekers fors gedaald, en de beslissing van de producers om de release van de nieuwste Bond-film uit te stellen van november dit jaar tot april 2020, is de druppel die de emmer doet overlopen. Blockbusters zouden het publiek nog naar de zalen kunnen lokken, maar wegens het schrijnende gebrek aan sterke publiekstrekkers lukt dat niet.

Brief

De nieuwste Bond-telg 'No Time to Die' is niet de enige potentiële blockbuster die is uitgesteld. Disney liet woensdag weten dat de superheldenfilm 'Black Widow' later in de zalen zal komen wegens het coronavirus. Ook Steven Spielbergs 'West Side Story' komt niet meer dit jaar, maar in 2021 op het grote scherm.