Uitstel nieuwe Bond tot 2021 is slecht nieuws voor Kinepolis

'No Time to Die' met Daniel Craig als 007 komt pas in april 2021 in de zalen.

'No Time to Die', de jongste episode van de populaire James Bond-reeks, zal pas in 2021 in de zalen komen. Dat is slecht nieuws voor Kinepolis en andere bioscoopketens, die een blockbuster dringend nodig hebben.

De première van de 25ste Bond-film wordt voor de tweede keer uitgesteld. Dat maakten de filmstudio's MGM, Universal en de producenten Michael G. Wilson en Barbara Broccoli bekend. De prent over de populaire Britse spion, vertolkt door Daniel Craig, komt pas op 2 april 2021 in de zalen.

Dat is een jaar later dan oorspronkelijk gepland. 'No Time to Die' was de eerste blockbuster waarvan de release werd uitgesteld door het uitbreken van de coronapandemie. In maart dit jaar was de premièredatum al verschoven van begin april naar 12 november in Europa en 20 november in de VS.

Gesloten

We begrijpen dat het nieuwe uitstel onze fans zal ontgoochelen. Michael G. Wilson en Barbara Broccoli Producenten James Bond

'We begrijpen dat het nieuwe uitstel onze fans zal ontgoochelen', stellen de filmmakers. Ze willen echter het risico op een flop niet lopen. De coronabesmettingen in Europa lopen weer fors op. In New York en Los Angeles, de belangrijkste filmsteden van de VS, zijn de bioscopen zelfs gesloten. De nieuwe 007-episode kostte meer dan 200 miljoen dollar om te maken. De producenten willen wachten tot het publiek wereldwijd naar de zalen kan én zich veilig genoeg voelt om een film in de bioscoop mee te pikken.

Het uitstel betekent een nieuwe klap voor de cinema-uitbaters. Sinds de actiethriller 'Tenet' van Christopher Nolan bijzonder slecht scoorde in de box-office in september, hebben al meerdere producenten belangrijke releases uitgesteld. De bioscoopgroepen hebben dringend potentiële blockbusters nodig om hun zalen beter gevuld te krijgen. Kinepolis , bijvoorbeeld, vult zijn programmatie noodgedwongen met oudere films en houdt releases uit de precoronaperiode veel langer in de zalen. De keten leed in het eerste halfjaar een nettoverlies van 30 miljoen euro.

Mulan

Schermvullende weergave Disney bracht 'Mulan' niet in de zalen, maar rechtstreeks naar zijn streamingplatform Disney+. ©EPA