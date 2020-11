VRT weigert Bart De Pauw schadevergoeding van 12 miljoen euro

De ingebrekestelling van De Pauw staat eigenlijk los van het proces dat in de maak is over de #MeToo-klachten tegen hem. De televisiemaker meent dat hij onterecht een enorm inkomensverlies heeft geleden en er bewust een 'karaktermoord' op zijn persoon werd gepleegd. Volgens De Pauw en zijn gezin zou uit het strafdossier zijn gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet zonder enig bewijs en dat de klachten gebaseerd zijn op twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan tien jaar eerder.