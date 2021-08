Vader van Britney Spears stapt na 13 jaar op als haar bewindvoerder

'We zijn blij dat meneer Spears en zijn advocaat toegegeven hebben dat hij verwijderd moet worden als bewindvoerder', klinkt het in een verklaring die de advocaat van de 39-jarige popster volgens het Britse persagentschap Reuters heeft verspreid. Ook Amerikaanse media maken melding van het nieuws.

Na een blitzcarrière en onder forse druk van de paparazzi kreeg de Amerikaanse zangeres in 2008 te maken met een mentale inzinking. Omdat een rechtbank daarbij oordeelde dat ze niet meer in staat was om zelf beslissingen te nemen, werd Spears 'onder bewindvoering' gezet. Sindsdien had haar vader het laatste woord over alles: van haar financiën - ruwweg 60 miljoen dollar - en zakelijke planning tot haar dagelijkse agenda. Zelf pikte hij geregeld een graantje mee bij de onderhandelingen voor nieuwe contracten.