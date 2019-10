'Vakantieparken Roompot staan te koop voor 1 miljard'

Dat meldt de Nederlandse krant FD . Dat zou betekenen dat Roompot voor de derde keer in amper tien jaar tijd van eigenaar verandert. Telkens waren het investeringsmaatschappijen die er toekomst in zagen. Zo passeerden AAC, Gilde Buy Out en PAI Partners de revue. Die laatste is bij ons onder meer bekend van het (mislukte) overnamebod op luierproducent Ontex vorig jaar.

Roompot werd ruim 50 jaar geleden opgericht in het Zeeuwse Kamperland. Daar begon het allemaal met één camping met 150 plaatsen. Die is intussen uitgegroeid tot een een Roompot Beach Resort van tientallen hectare met chalets, luxueuze paalwoningen, caravans, enzovoort. Tot voor kort was het kustdorp nog steeds het hoofdkwartier van Roompot, maar begin dit jaar namen zo'n 400 medewerkers hun intrek in een nieuw kantoorgebouw verderop in Goes.