Van Quickenborne: 'Afgebrande zwembad in week weer open'

Het gloednieuwe zwembadcomplex van Kortrijk, waar dinsdagnacht een zware brand uitbrak, zal mogelijk binnen een week gedeeltelijk kunnen geopend worden. Dat verklaarde burgemeester en Open VLD-kamerlid Vincent Van Quickenborne zondagmiddag in het VTM Nieuws. De nieuwe glijbanen zouden in de zomer kunnen klaar zijn, voegde hij eraan toe.

De brand brak dinsdagavond rond 23 uur en vernielde de glijbanen die bovenop het gebouw stonden. Dat was een zware domper voor S&R Group, de Belgische exploitant die onder de merknaam Lago het waterparadijs uitbaat. De groep boekte vorig jaar een omzet van 40 miljoen euro, telt 390 medewerkers en werd in 2011 opgericht door Jan De Wit, die nog altijd de helft van de aandelen controleert. Ook de bouwgroepen Van Hout, onderdeel van Besix, en ACH Build maken deel uit van het kapitaal.

Paradepaardje

Operationeel directeur Tom Hillewaere zei toen dat een deel van het zwembad mogelijk op korte termijn zou geopend worden. Dat wordt nu bevestigd door Van Quickenborne. Het zwembad in Kortrijk, dat op ruim 200.000 bezoekers per jaar mikt, is met zijn olympisch bad, vijf glijbanen en een wildwaterbaan van 160 meter, de grootste van het land. Het is het paradepaardje van S&R Group - voluit Sport & Recreatie - dat meer dan 33 miljoen euro investeerde in het waterparadijs.