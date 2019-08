Varkentje Peppa wordt zus van My Little Pony

De Amerikaanse speelgoedgigant Hasbro legt 3,6 miljard euro op tafel voor het Canadese Entertainment One (eOne), de eigenaar van bekende speelgoednamen als Transformers en My Little Pony.

Met Entertainment One koopt Hasbro zich een toegangsticket tot de markt voor peuters- en kleuterentertainment. De Canadese groep brak de voorbije jaren vooral potten met het tekenfilmfiguurtje Peppa Pig, een Brits biggetje dat in bijna 200 landen een vaste waarde is in het tv-aanbod voor de allerkleinsten.

Hasbro heeft veel ervaring met het op de markt brengen van afgeleide producten, zoals speelgoed en gezelschapsspelen, die gebaseerd zijn op succesvolle tv-formats. Dat wordt ongetwijfeld ook de bestemming van Peppa Pig.

Hasbro investeerde vorig jaar al 520 miljoen dollar in de aankoop van kinderprogramma’s en merchandising, onder meer de superheldenshow ‘Power Rangers’. Het bedrijf sloot ook deals met de filmstudio’s Paramount Pictures en Walt Disney en haalde flink wat winst uit de verkoop van speelgoed dat gebaseerd is op het tv-format ‘Marvel’s The Avengers’.