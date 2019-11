Vierde aandeelhouder op komst bij Studio 100

De media- en entertainmentgroep Studio 100 zoekt een nieuwe aandeelhouder. De bedoeling is dat die naast de drie bestaande eigenaars in het kapitaal komt.

In 2006 kreeg Studio 100 een waarde van 120 miljoen euro opgeplakt. Dat is vandaag een pak meer.

Forse groei

De financiële cijfers van Studio 100 weerspiegelen die forse groei. Sinds 2006 klom de omzet van 73 miljoen naar 180 miljoen euro (2018). De brutobedrijfswinst (ebitda) klokte vorig jaar af op bijna 69 miljoen euro. De pretparkpoot, intussen in vier Europese landen actief, is de grootste van de groep en is goed voor een omzet van bijna 75 miljoen euro. Studio 100 is ook actief in musicals (zoals ‘40-45’), televisie en animatie voor eigen rekening en voor derden.