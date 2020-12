Virtueel vuurwerk in de huiskamer

Tomorrowland steekt straks om middernacht 1.200 vuurpijlen af. Niet fysiek, maar in zijn digitale feestzaal Naoz. 'Festivalgangers moeten het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van iets dat hun computer en internetverbinding overstijgt.'

Vuurwerk, dreunende bassen en een massa mensenlijven: het blijft allemaal nog even een waanbeeld. Ook voor oudejaarsavond maakt 2020 geen uitzondering. Toch zijn er vanavond opties om een feeststemming op te roepen, zoals het digitale festival van Tomorrowland. Wie een ticket - kostprijs: 20 euro - koopt, kan navigeren tussen vier virtuele podia, waar 28 dj's, waaronder David Guetta, Netsky en Dimitri Vegas, het beste van zichzelf geven. In elke tijdzone op de aardbol wordt op het juiste moment afgeteld tot 2021.

Tijdens de eerste lockdown experimenteerden veel organisatoren met livestreams van concerten of dj-sets, ook wij. Maar we merkten snel moeheid bij het publiek. Debby Wilmsen Woordvoerster Tomorrowland

Om die ervaring zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de 'real deal' ontwikkelde Tomorrowland een virtuele feestzaal: Naoz. 'Tijdens de eerste lockdown experimenteerden veel organisatoren met livestreams van concerten of dj-sets via Facebook of YouTube', zegt woordvoerster Debby Wilmsen. 'Ook wij. Maar we merkten snel moeheid bij het publiek, omdat het zo toch te artificieel blijft aanvoelen.'

Om dat gevoel te overstijgen is de vormgeving cruciaal. Het digitale feest lijkt in niets op een massale videocall met slingers op de achtergrond, maar heeft meer weg van een geavanceerde videogame. Om dat effect te bereiken sloeg Tomorrowland de handen in elkaar met designbureaus en gamespecialisten, naast zijn vaste equipe van licht- en geluidstechnici, die het daarmee opnieuw werk kon verschaffen.

Tomorrowland bouwde twee grote studio's - een in België, een in Los Angeles - om dj-sets op te nemen. Dankzij green screens en geavanceerde technologie van Epic Games, het bedrijf achter het onlinevideogame Fortnite, ontstaat bij de montage een levensecht beeld van een dj op een podium. 'We hebben ook opnames gemaakt in de studio met figuranten, waardoor het op de beelden echt lijkt alsof je in een zaal vol mensen staat', zegt Wilmsen. 'En onze audio-ingenieurs hebben alles uit de kast gehaald om publieksgeluiden na te bootsen.'

De digitale feestzaal Naoz zal ook na oudejaar nog gebruikt worden.

Zomerfestival

Naoz is het vervolg op het digitale festival dat Tomorrowland deze zomer al organiseerde, waar ook Belgische designers aan meewerkten. 'De grootste uitdaging, los van het technische aspect, was om de festivalbezoekers het gevoel te geven dat ze deel uitmaakten van iets dat hun computer en internetverbinding overstijgt', zegt Henry Daubrez, de CEO en oprichter van Dogstudio, een creatief bureau uit Namen dat het digitale eiland ontwierp.

1 miljoen kijkers bezochten toen dat virtuele Tomorrowland-eiland. Omdat de ticketverkoop voor de eindejaarseditie nog volop bezig is, kan Wilmsen daarover nog geen cijfers geven. 'We mikken opnieuw op 1 miljoen kijkers, maar omdat mensen nu niet mogen samenhokken om in groep te kijken, is het moeilijk in te schatten. In juli keken gemiddeld acht personen mee per scherm, dat zal nu veel lager liggen.'

Dat woog op de inkomsten, want zo werden er minder tickets verkocht: zo'n 140.000. Volgens Billboard, een Amerikaans weekblad voor de muziekindustrie, kostte het festival in juli zo'n 10 miljoen dollar. Michiel Beers, een van de broers achter Tomorrowland, reageerde daarop dat 6 miljoen daarvan uit eigen kas kwam. Met een ticketopbrengst van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) en dankzij de financiële steun van sponsors draaide het festival 'ongeveer break-even', zei Beers.

Democrazy

Wordt digitaal feesten echt gangbaar? Tomorrowland denkt alleszins van wel, want het wil Naoz blijven gebruiken. Behalve eigen events zouden ook andere muziekorganisaties of zelfs comedians de digitale feestzaal kunnen afhuren. 'Omdat het niet uitverkocht kan raken, is er veel mogelijk. Ook de internationaliteit biedt kansen', zegt Wilmsen, maar over een concrete agenda kan ze nog niets prijsgeven.

Ook kleinere lokale organisaties wagen zich aan een digi-oudejaar. De Gentse concertorganisator Democrazy organiseert in samenwerking met de nachtclub Charlatan een 'streaming party' op oudejaar. Ook zij werken met op voorhand opgenomen sets, vertelt zakelijk leider Nicolas Vandecaveye. 'We hebben twee bedrijven ingeschakeld die de beelden onder handen nemen met visuals en videomapping, waardoor je ook de concertzaal in beweging ziet.' Een pak minder saai dan een gewone livestream, erkent ook Vandecaveye, en het komt de kwaliteit ten goede.