Vlaamse audiopioniers halen slag thuis tegen Dolby

Het Kempense audiobedrijfje Auro krijgt het machtige Amerikaanse Dolby op de knieën. Dolby gaat zijn geluidssignalen voor externe thuiscinemasystemen dan toch niet afschermen voor concurrenten.

Steeds meer bingewatchers van tv-series en films bouwen hun woonkamer om tot een thuisbioscoop, waarbij surround-boxen en soundbars vanuit alle kamerhoeken een driedimensionele geluidservaring creëren. Omdat de geluidsgolven van alle kanten komen, klinkt het filmgeluid van pakweg een helikopter of een regenbui levensecht.

De ervaring is pas echt ‘immersief’ als de klassieke audiostroom omgezet wordt in geavanceerde audiosignalen voor meerdere speakers. Pioniers van zulke algoritmes zijn de broers Wilfried en Guy Van Baelen, de oprichters van Auro Technologies in het Kempense Mol. Dat audioproductiehuis ontstond als spin-off van hun legendarische muziekstudio, de Galaxy Studios.

Tot het plafond

Hun ultieme ontdekking in 2006: dat een levensechte geluidservaring niet alleen afhankelijk is van het geluid rond je, maar ook van de audiosignalen die van boven en onder afkomstig zijn. Het geheime wapen van hun Auro-3D-technologie zijn torens met speakers die tot tegen het plafond reiken.

Auro, dat sinds een jaar geleid wordt door CEO Rudy Van Duppen, moet optornen tegen twee veel grotere Amerikaanse concurrenten, DTS en vooral Dolby met zijn soundsysteem Dolby Atmos. De gepatenteerde Vlaamse technologie was eerst en is geliefd bij een nichepubliek, maar de Amerikanen zetten daar met hun veel grotere schaal enorme marketingbudgetten tegenover.

Niet meer compatibel

Dolby is in zowat alle delen van de audio- en videoketen aanwezig en is in vergelijking met Auro een echte reus. ‘Bijna een monopolist in audio’, zegt Van Duppen.

Had Dolby met zijn machtsvertoon kunnen doorzetten, dan had Auro geen bestaansreden meer. Rudy Van Duppen CEO Auro

Groot was de consternatie bij zowel Auro als DTS toen Dolby eind 2017 aankondigde dat Dolby’s gecomprimeerde audiosignalen vanaf 2020 niet meer compatibel zijn met audioverwerkers van de concurrentie. En dat net in een tijdperk waarin de streamingoorlog tussen spelers als Netflix, Disney en Apple helemaal losbarst, wat tot een boom in home entertainment kan leiden.

Van Duppen: ‘Het zou betekenen dat onze technologie niet meer gebruikt kon worden in tv’s, soundbars, settopboxen en thuiscinema’s. Dolby hanteerde in duistere certificaten valse argumenten over het behoud van ‘kwaliteit en artistieke intenties’, maar in de realiteit kwam dat neer op het regelrecht uitsluiten van competitieve technologie.’

Auro en DTS (via het moederbedrijf Xperi) trokken eerder dit jaar afzonderlijk naar de concurrentiewaakhonden van de Europese Commissie om Dolby aan te klagen wegens machtsmisbruik. Ze hebben nu een belangrijke overwinning geboekt. In een reactie op het onderzoek dat Europa opende, heeft Dolby beslist op zijn stappen terug te keren. Het bedrijf, dat verder geen commentaar geeft, bevestigt die koerswijziging in een online statement aan elektronicaproducenten en andere klanten. Voor de Europese Commissie is daarmee de kous af.

‘Ongelooflijke opluchting’

Auro, dat het financieel allerminst breed heeft, voelt zich bevrijd. ‘Dit is een ongelooflijke opluchting, en niet alleen voor ons. We moeten de Europese Commissie dankbaar zijn. We zijn al langer een doorn in het oog van het grote Dolby. Had het met zijn machtsvertoon kunnen doorzetten, dan had Auro geen bestaansreden meer’, zegt Van Duppen vlakaf.

Auro Technologies Opgericht > in 2006 door de broers Wilfried en Guy Van Baelen, bekend van de Galaxy Studios. Minderheidsaandeelhouders > het Kortrijkse Barco en het Chinese Jetsen Technologies. Omzet (2018) > 1,6 miljoen euro. Nettoverlies (2018) > 6,4 miljoen euro. Werknemers > 13. Dolby Laboratories Beursgenoteerde audio- en videoreus uit Californië. Omzet (2018) > 1,17 miljard dollar. Nettowinst (2018) > 313 miljoen dollar. Werknemers > 2.151.

Ondanks zijn veelgeprezen technologie slaagt het Kempense bedrijf er vooralsnog niet in zijn schaal te vergroten en winstgevend te zijn. Vorig jaar was het nettoverlies (6,4 miljoen) vier keer groter dan de omzet (1,6 miljoen). De overgedragen verliezen lopen op tot 24,7 miljoen euro. ‘We zitten in een start-upfase’, zegt Van Duppen.

Aan plannen geen gebrek. Auro hoopt de komende maanden marktaandeel te verwerven in verscheidene delen van de audioketen. Zo wil het Kempense bedrijf grote streamingdiensten als Netflix of Hulu overhalen voor audiocompressie ook eens de Vlaamse technologie te gebruiken, en niet altijd die van Dolby.