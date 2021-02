Vlaanderen steekt eventorganisatoren tot 1,8 miljoen euro toe

Cash is welkom

Bruno Schaubroeck, de woordvoerder van de Alliantie van Belgische Eventfederaties, is enthousiast over de maatregel, maar werpt dezelfde bedenking op als tijdens de zomer. 'De liquiditeiten van onze bedrijven zijn volledig opgedroogd. Cash is dus meer dan welkom. Maar dan wel op voorwaarde dat we mogen werken.'

Volgens de huidige coronaregels zijn evenementen nog steeds verboden, en een perspectief op versoepelingen komt er niet meteen. 'Een voorschot valt in het niets als we geen evenementen mogen organiseren', zegt Schaubroeck. 'De steunmaatregel wordt pas bruikbaar als onderdeel van een groter relanceplan.'

Festivalzomer

Gennez hoort in het antwoord steun voor het sp.a-voorstel voor een Zomerfonds. 'Door ons slim voor te bereiden met de steun van het Zomerfonds kunnen we eindelijk weer dromen van een festivalzomer. Organisatoren hebben de financiƫle zekerheid en kunnen nu plannen maken. Met de nieuwe regeling kunnen ook de grotere events opstarten.' Volgens Schaubroeck is het nog niet te laat voor de festivalzomer. 'We hebben zeker nog hoop. De opbouw van zo'n evenement duurt acht tot tien weken. We zijn dus nog lang niet in de kritieke fase aanbeland.'