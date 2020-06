Voorzitter Bang & Olufsen overlijdt in volle bestaanscrisis...

De voorzitter van het Deense elektronicabedrijf Bang & Olufsen, Ole Andersen, is overleden. De aandeelhouders stemmen uitgerekend woensdag over een levensbelangrijke kapitaalronde.

Bang & Olufsen (B&O) maakte het overlijden van Ole Andersen (63) dinsdag bekend. Een doodsoorzaak werd niet gegeven.

Andersen bekleedde verschillende topfuncties in het Deense bedrijfsleven, na een carrière in de financiële sector. Hij begon in 1984 bij het accountantskantoor Arthur Andersen en werkte nadien in managementfuncties bij de bank SEB en de vermogensbeheerder Alfred Berg. In 2003 werd hij partner in het kapitaalfonds EQT, waar hij na vijf jaar weer vertrok als multimiljonair.

Zijn belangrijkste job was het voorzitterschap van Danske bank, waar hij kort na de financiële crisis in 2011 aantrad. Andersen toonde zich bij de bank een erg doortastende voorzitter. Hij verving CEO Eivind Kolding door een vertrouweling, de Noor Thomas Borgen. Beiden kwamen echter in de vuurlinie te liggen toen in de Deense pers een groot witwasschandaal aan het licht kwam, met de Estse vestiging van Danske Bank in de hoofdrol.

Maersk

Dat schandaal kostte twee jaar geleden zowel Andersen als Borgen de kop. Ze vielen in ongenade bij de Deense redersfamilie Maersk, die ruim een vijfde van de aandelen van de bank in handen heeft. Andersen stapte in hetzelfde jaar ook op als voorzitter van het ingrediëntenbedrijf Chr. Hansen.

Zijn topfunctie bij B&O, waar hij sinds 2009 voorzitter was, kwam niet ter discussie. Maar met het bedrijf zelf ging het wel van kwaad naar erger.

B&O was in vroegere decennia zo'n beetje het Apple van zijn tijd: een stijlicoon voor audioliefhebbers die met plezier veel geld neertelden om de Scandinavische designtuners en -luidsprekers in hun huiskamer te zetten. Maar in het digitale tijdperk verloor het merk steeds meer van zijn aantrekkingskracht. B&O speelde niet of te laat in op de trend naar streaming en naar kleinere, persoonlijkere audiotoestellen.

Overnemer

Na jaren van afnemende omzet en drie opeenvolgende verlieskwartalen dreigde de coronacrisis het bedrijf helemaal onderuit te halen. De redding moet komen van een kapitaalverhoging van 400 miljoen Deense kroon (54 miljoen euro) waarvoor de aandeelhouders woensdag hun toestemming moeten geven.