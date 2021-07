Walibi gesloten tot oktober door overstromingen

De schade in het Waalse attractiepark is groot na de zware overstromingen van bijna twee weken geleden. Walibi verwacht ten vroegste in oktober een heropening.

Na het zware coronajaar volgt een nieuwe beproeving voor Walibi, dat in Waver gelegen is. Het water van de Dijle, die buiten haar oevers trad, zette het attractiepark twee weken geleden blank. Volgens de krant L'Avenir veroorzaakte dat beperkte schade aan enkele attracties en technische installaties. De keukens van de restaurants zouden het zwaarst beschadigd zijn.

'Onze teams werken al dagen onophoudelijk aan het herstel van de schade die de overstromingen hebben achtergelaten', zegt algemeen directeur Jean-Christophe Parent. 'Nu de omvang wat duidelijker is, weten we dat we het park voor oktober niet kunnen openen. We gaan de uitdaging aan om het park klaar te stomen voor het Halloweenseizoen.'

Voor Aqualibi, het waterpark op dezelfde site, is nog geen heropeningsdatum bekendgemaakt.

Schermvullende weergave Het pretpark stond na de overstromingen volledig onder water. ©Walibi

