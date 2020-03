Warner Music blaast beursgang af na coronacrash

De platenmaatschappij is niet de enige die zich afkeert van de volatiele beurzen die in de ban zijn van het coronavirus. Ook het schoenenmerk Cole Haan trekt zijn staart in.

Warner Music, het label van artiesten als Ed Sheeran, Katy Perry en Bruno Mars, liet vorige maand weten dat het een beursgang voorbereidde in New York. Normaal zou het bedrijf maandag de prijsvork hebben gecommuniceerd, waarna de eerste gesprekken met potentiële investeerders gepland stonden.

Maar de coronacrash van vorige week doet de Britse eigenaar-miljardair Len Blavatnik op zijn stappen terugkeren, meldt het persagentschap Reuters. In de snelste correctie ooit gingen de Amerikaanse beurzen vorige week bijna 12 procent kopje-onder. Maandag herstelde Wall Street met 4 tot 5 procent.

1 miljard dollar Beursgang Warner Music Warner Music zou met een verwachte opbrengst van ruim 1 miljard dollar voor een van de grootste beursoperaties van het jaar tekenen.

Volgens Reuters verdwijnen de beursplannen in de koelkast tot de financiële markten verbeteren. Ook de schoenmaker Cole Haan, tot 2012 in handen van de sportartikelengigant Nike , ziet om dezelfde reden af van een beursintroductie in New York.

Warner Music heeft geen haast met een beursgang, want de verwachte opbrengst van ruim 1 miljard dollar - een van de grootste beursoperaties van het jaar - zal volledig naar Blavatnik (95%) en de andere aandeelhouders, het management (5%), vloeien.