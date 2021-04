'We willen de beste schilderervaring brengen die in VR mogelijk is'

Verf mengen en met allerlei borstels en spuitbussen een groot canvas bewerken, het kan nu ook levensecht in de virtuele realiteit. De Gentse studio Oisoi lanceert volgende week haar VR-app Painting VR die nu al internationaal stof doet opwaaien.

Ik sta in een nagenoeg lege hangar. Aan een muur hangt een wit canvas van vijf op vijf meter. Op roestige, metalen rekken liggen borstels in allerlei formaten, op de verweerde vloer staan open verfpotten en spuitbussen. Het is allemaal virtueel, maar verlegt de grenzen in levensechtheid.

Ongehinderd door enige kennis van het betere schilderwerk meng ik verf en gebruik ik een rolborstel op het canvas. Het aanbrengen van de verf maakt het onmiskenbare geluid van de natte substantie die op de textuur van het canvas wordt uitgerold. Het licht weerkaatst zacht op mijn eenvoudige kunstwerkje.

Ik denk eventjes de verf te ruiken, maar dat is een illusie. 'Wij willen de beste painting-ervaring leveren die in virtuele realiteit mogelijk is', zegt Wim Reygaert. Hij runt samen met Xander Clerckx de Gentse gamestudio Oisoi. Zij maken de app Painting VR voor de Oculus Quest headsets van Facebook.

Painting Journey fan art in VR - made with Painting VR

De app wordt op woensdag 5 mei gelanceerd in de afdeling App Lab van de Quest-shop. In die afdeling bevinden zich apps die nog experimenteel of in ontwikkeling zijn, een soort voorgeborgte van de officiële winkel waar apps in de schijnwerpers worden gezet. De prijzen zijn er typisch lager.

Regisseur en gamingnerd

Xander Clerckx is de ontwikkelaar die voor het project de mogelijkheden van de technologie tot het uiterste benut. Hij gebruikt de toonaangevende 'game-engine' Unity, software die wordt gebruikt voor het maken van games maar ook voor film- en televisietoepassingen. Hij studeerde in 2011 af aan Digital Arts and Entertainment (Howest) en heeft inmiddels heel wat ervaring met animatiefilm. Eigenlijk was hij al al heel vroeg begonnen met het 'modden' van games. Dat is het veranderen van allerlei aspecten van bestaande games. 'Eigenlijk maak ik liever games dan dat ik ze speel', zegt Clerckx. Painting VR begon bij hem als een hobbyprojectje. Nu zijn zelfs ingenieurs van Unity verbaasd over zijn meesterschap.

We ontwikkelen de versie 1.0 samen met de community. Wim Reygaert Medeoprichter Oisoi

Terwijl Clerckx naar eigen zeggen meer de 'gamingnerd' is die graag zoekt naar een perfecte weergave van het mengen van verfkleuren, is Reygaert eerder gefascineerd door mensen en ervaringen. Als muzikant trok hij met zijn groep Drums Are For Parades door Europa en hij regisseerde muziekvideo's voor Soulwax, Chvrches en U2. Reygaert werd genomineerd voor een Gouden Beer in Berlijn met de kortfilm 'Mompelaar', die hij samen met Marc Roels regisseerde.

Community

Het maken van de app is een collaboratief proces. Zo'n tweehonderd testers zijn al in de weer met de app. Ze staan in voortdurend contact met Reygaert en Clerckx via het communicatieplatform Discord. Het enthousiasme is groot en er zijn verschillende stromingen in de community. Sommigen zweren bij een zo realistisch mogelijke ervaring, anderen willen graag wat meer comfort. 'De versie die we nu uitbrengen, is het startpunt. We gaan dan nog een jaar ontwikkelen voor we effectief aan de versie 1.0 zitten', legt Reygaert uit. 'Dat doen we samen met de community.'

Zo'n maand geleden kwamen de makers naar buiten met een testversie. De gespecialiseerde site UploadVR bejubelde de app voor haar realistische effecten en vergeleek ze met de topgame Boneworks.

In de loop van de zomer komen er verschillende canvasformaten en zal het mogelijk zijn het canvas op de grond te leggen en met verf te gooien, ideaal voor actionpainting in de voetsporen van Jackson Pollock of Willem de Kooning. Er wordt dan ook wat afstand genomen tegenover de fysieke werkelijkheid met een 'zero zwaartekracht'-ervaring.

In het najaar komt er een versie waarbij samenwerken mogelijk wordt. Gebruikers krijgen webpagina's en een 3D-galerij zal ook voor gewone webbrowsers toegankelijk zijn. Op die manier wordt het werk ook voor een publiek ook buiten de VR-wereld beschikbaar. Tegen de lente van volgend jaar is een marktplaats gepland en mogelijk worden gebruikers dan ook geholpen om met non-fungible tokens (NFT) hun digitale kunst uniek en verhandelbaar te maken.

Metaversum

Eigenlijk maak ik liever games dan dat ik ze speel. Xander Clerckx Medeoprichter Oisoi

De gamestudio Oisoi van Clerckx en Reygaert focust sinds 2019 op 'nieuwe manieren om verhalen te creëren en te vertellen in en over het metaversum'. Met metaversum wordt een digitale wereld bedoeld waar mensen niet alleen gamen, maar ook naar virtuele concerten gaan, digitaal les volgen, werken en samen dingen bouwen en exploreren. Er werd ruim twee jaar voor derden gewerkt, waarbij bijvoorbeeld digitale wezens werden gecreëerd voor theater, virtuele werelden voor artiesten en VR-trainingservaringen voor de luchtvaart. Painting VR is de eerste productie voor eigen rekening.