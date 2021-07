'We zetten in op Halloween'

De attractieparken Walibi en Plopsa Coo werden fors getroffen door de overstromingen. Walibi gaat pas in oktober weer open en zet volledig in op Halloween. Het Studio 100-park opende dit weekend al de deuren.

Was je van plan om deze zomer met de kinderen de in mei in gebruik genomen Kondaa-rollercoaster van Walibi in Waver - met 25 miljoen euro de grootste investering ooit in het park - uit te testen, dan ben je eraan voor de moeite. Walibi sluit de deuren tot oktober.

Door het noodweer midden juli trad de Dijle, die midden door het park loopt, buiten zijn oevers. Daardoor kwamen alle attracties in het ongeveer 60 ha grote attractiepark Walibi - dat in het midden een grote vijver heeft - tot soms anderhalve meter onder water te staan en veranderde het zwemparadijs Aqualibi in een modderpoel.

Momenteel wordt met man en macht gepoetst, maar het grote probleem is dat alle technische apparatuur zwaar werd getroffen. 'Alle motoren, pompen en elektriciteitscabines van de 43 attracties zijn beschadigd', zegt woordvoerster Justien Dewil. 'Om een idee te geven: onze Calamity Mine-mijntrein heeft 14 motoren van elk 150 kg. Die moeten allemaal uit de attractie worden gehaald, naar gespecialiseerde bedrijven worden gebracht om te worden gecontroleerd, gerepareerd of vervangen. Eens dat in orde is, moeten ze weer worden geïnstalleerd en officieel worden gecontroleerd. Dat zal even duren. Begin oktober hopen we te heropenen, net op tijd voor Halloween, voor ons een topperiode. Het wordt een race tegen de klok. Maar dan willen we knallen met een spectaculair Halloween-evenement.'

De schade is volgens Dewil nog onmogelijk te becijferen, maar het is duidelijk dat die 'in de miljoenen zal lopen'. Walibi, sinds 2016 een onderdeel van de Franse pretparkengroep Compagnie des Alpes, werd vorig jaar al hard getroffen door de covidpandemie. Het aantal bezoekers - op een goede dag zijn dat er makkelijk 12.000 - daalde met 50 procent en de pandemie had een impact van 20 miljoen euro op de omzet. Het huidige seizoen was dank zij de kersverse Kondaa-attractie goed gestart, maar door de covidbeperkingen mochten maar maximaal 8 à 9.000 mensen per dag het park in.

Plopsa Coo

Ook bij Plopsa Coo, het attractiepark van Studio 100 aan de watervallen van Coo, leidde het water van de Amblève midden juli tot forse overstromingen. Drankautomaten werden door het binnengutsende water honderden meters verder gesleurd, winkels liepen onder en elektriciteitscabines kwamen onder water te staan. Maar het park opende het afgelopen weekend toch opnieuw zijn deuren.

'We hebben tien dagen lang 24 uur op 24 met de hulp van onze leveranciers en mensen van onze andere Plopsa-parken gewerkt om het park weer in zijn normale staat te krijgen en dat is gelukt', zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. 'Alles is nog niet perfect in orde. Dat merk je aan sommige afsluitingen en aan de randen in de winkels waar het water heeft gestaan, maar we ontvangen opnieuw het volgens de covidregels toegelaten maximale aantal toegelaten bezoekers. Dat zijn er een 2.000 à 2.500 per dag.'

De kosten van de overstromingsramp zijn nog niet uitgeklaard. 'We zijn verzekerd, maar omdat alles nog niet volledig is hersteld, kennen we de totale kosten niet.'

Van den Kerkhof hoopt dat de Waalse overheid een duidelijke signaal geeft dat toeristen opnieuw welkom zijn. 'Het toerisme in Wallonië had al te lijden onder covid. Nu komen die overstromingen er nog bij. Je hoort dat veel mensen hun vakantieplannen in de regio annuleren. Ik denk dat de sector hier een dubbele impuls nodig heeft.'