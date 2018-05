Weinstein Company verkocht aan investeringsmaatschappij

De filmstudio ging overkop in de nasleep van de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van topman Harvey Weinstein.

Het in Dallas (Texas) gebaseerde Lantern Capital bracht het hoogste bod uit, zo meldt The Weinstein Company dinsdag. Het bedrijf betaalt 310 miljoen dollar voor de activa van de filmstudio en neemt daarnaast voor ongeveer 125 miljoen euro aan schulden op zich. De deal moet nog worden goedgekeurd door een rechtbank in Delaware.