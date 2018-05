Weinstein geeft zichzelf aan bij de politie

De gevallen filmproducent is gearresteerd en beschuldigd van verkrachting. Hij zou op een borgsom van een miljoen dollar onder voorwaarden vrijgelaten kunnen worden.

Vrijdagochtend meldde Harvey Weinstein zich aan bij de New Yorkse politie. Hij is aangehouden en wordt beschuldigd van verkrachting van een vrouw en gedwongen orale seks van een tweede vrouw. Normaal verschijnt hij vandaag nog voor de rechtbank in New York.

Verwacht wordt dat hij op borgsom van een miljoen dollar onder voorwaarden vrijgelaten zal worden. Naar verluidt ontkent hij nog altijd alle beschuldigingen. Zowel de woordvoerder als de advocaat van Weinstein weigerden commentaar.

De beschuldigingen volgen na maandenlang gerechtelijk onderzoek door het parket van Manhattan. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak is niet bekend, de tweede zaak draait rond beschuldigingen van Lucia Evans, een voormalige actrice die stelt dat Weinstein haar dwong tot het geven van orale seks in 2004.

#metoo

De vrijwillige overlevering is een 'ongelooflijk en onverwacht moment' volgens Ronan Farrow, de journalist die de beschuldigingen aan het adres van de gevallen filmproducent mee aan het licht bracht.

Ondertussen hebben meer dan honderd vrouwen de oprichter van productiehuizen Miramax en The Weinstein Company beschuldigd van seksuele intimidatie. De zaak-Weinstein was de aanleiding voor de #metoo-beweging, waarbij Hollywoodlegendes als Kevin Spacey en recent nog Morgan Freeman openlijk beschuldigd zijn van grensoverschrijdend gedrag.