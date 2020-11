Wie wordt de Netflix van de gamingmarkt?

Zeven jaar na de jongste grote release lanceren Sony en Microsoft volgende week een nieuwe generatie spelconsoles. Belangrijker dan die toestellen zijn de games en diensten die ze erbij hopen te verkopen. Vooral Microsoft zet sterk in op een Netflix-model met maandelijkse abonnementen.

De lancering van een nieuwe generatie spelconsoles maken we niet zo vaak mee. De cycli in de gamingmarkt duren veel langer dan die in de smartphonemarkt, waar elk jaar een nieuwe sprong gemaakt wordt. Dat betekent ook dat de nieuwe vlaggenschepen onder de spelconsoles - de Playstation 5 van Sony en de Xbox Series X van Microsoft - een stevige sprong voorwaarts maken in kracht en prestaties tegenover de vorige generatie.

‘Een belangrijk verschil is dat de nieuwe consoles over een ‘solid state’ harde schijf (SSD) beschikken die veel sneller is dan vorige drives’, zegt David Verbruggen van BEA Interactive, de sectorfederatie van de videogame publishers en consoleplatforms in België. Het komt erop neer dat de beelden in real time worden aangepast als een speler zich in de game verplaatst, wat het gevoel van de echte wereld oproept. In de vorige generatie consoles moesten soms wat kunstgrepen uitgehaald worden om een te grote ‘lag time’ (vertraging) te vermijden.

Voorgaande lanceringen van consoles leverden doorgaans beelden op van gamefreaks die om middernacht staan aan te schuiven aan hun winkel om meteen een exemplaar te pakken te krijgen. Dat zullen we dit jaar minder of niet zien. Door de covidpandemie zijn niet alleen veel winkels dicht, maar hebben de fabrikanten het ook moeilijker om de aanvoer van componenten en afgewerkte producten op peil te houden. En niemand wil graag in het nieuws komen met een nieuw product dat niet leverbaar is.

Analisten schatten dat Sony en Microsoft tegen het jaareinde zowat 9 miljoen consoles kunnen verkopen, maar die verkoopcijfers maken voor beide bedrijven het verschil niet. Ze geven toe dat ze de grote winsten niet op de hardware maken, en volgens sommige analisten scheuren ze er in een eerste fase zelfs hun broek aan.

Wat wel telt, is hoeveel gamers ze op langere termijn in hun ecosysteem kunnen binnentrekken. Want wie een console koopt, is nog jaren een potentiële klant voor games en andere diensten die via dat platform worden verkocht.

Zeker voor Sony, dat de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in eigen gamestudio’s, is de verkoop van de spelletjes heel belangrijk. Het bedrijf zet de verkoop van de Playstation 5 kracht bij met de lancering van topgames die alleen op dat toestel gespeeld kunnen worden, zoals ‘Spiderman: Miles Morales’ of ‘Sackboy: A Big Adventure’.

Individuele games zijn niet het enige dat de kassa’s van de gamesector de komende jaren kan doen rinkelen. Een model dat almaar meer veld wint, is dat van gameabonnementen, waarbij je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot een grote catalogus van spelletjes. Net zoals je bij Netflix of Spotify maandelijks betaalt voor de film- en muziekbibliotheek.

Vooral Microsoft zet sterk in op dat model met de lancering van de Xbox Game Pass, een abonnement van 10 euro per maand dat toegang geeft tot meer dan 100 spelletjes en nieuwe releases.

Sony gaat daar nog niet zo ver in. Het heeft wel de abonnementsdienst Playstation Plus, die toegang geeft tot online games met meerdere spelers en tot een maandelijkse selectie van games om te downloaden. Maar dat is meer een lidkaart die recht geeft op wat extraatjes dan een pas voor een complete gamebibliotheek.

‘Met de shift in focus op abonnementen gooit Microsoft zijn verdienmodel om’, zegt Sven De Labey, managing partner Brussel bij het consultingbureau Simon-Kucher & Partners. Of de consolemarkt helemaal op het Netflix-model overstapt, is volgens de consultant nu nog moeilijk in te schatten. ‘Abonnementen zijn niet nieuw in de gamingmarkt, maar hun adoptie bleef nog achter, vooral onder de minder fanatieke gamers. Wel geeft 70 procent van de gamers aan vaker te gamen met een abonnement. Ze spelen ook langer en ze zijn bereid voor een abonnement te betalen. Dat Microsoft op abonnementen inzet, lijkt dus een logische stap.’ De cijfers komen uit een wereldwijde studie met meer dan 13.000 respondenten van Simon-Kucher & Partners.

Een extra argument om voor zo’n abonnement te kiezen is dat de richtprijs van individuele games voor het eerst sinds jaren substantieel verhoogd werd. ‘Traditioneel betaalde je voor een nieuw game 50 à 60 euro, een prijs die lange tijd stabiel bleef. Vandaag is dat eerder 70 à 80 euro’, zegt Verbruggen.

Om zo veel mogelijk gamers naar zijn abonnement te lokken hanteert Microsoft een prijsstrategie die meer mikt op het brede publiek van casual gamers dan op hardcore gamers. Daarom brengt het ook een goedkopere versie van de Xbox uit, de Series S, die 299 euro kost. Die console zal geen topprestaties leveren, maar volstaat wellicht voor minder intensieve gamers. Microsoft vist ermee in de vijver van gezinnen met kinderen, een doelgroep die het Japanse Nintendo tot nu vooral bereikte.

‘Tot dusver heeft Playstation de strijd in het aantal verkochte consoles gewonnen, maar door de hardware aantrekkelijker te maken hoopt Microsoft het verschil te maken met zijn abonnementen’, zegt De Labey.

Een andere poort naar het grote publiek zijn smartphonegames, die volgens schattingen van de Nederlandse marktonderzoeker Newzoo bijna de helft uitmaken van de mondiale gameomzet (zie grafiek). Ook die markt probeert Microsoft aan te boren met een mobiele Android-app voor zijn Game Pass-abonnees. Daarmee kan je de meeste games uit de cloudbibliotheek streamen op je smartphone. Het doel: zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk uren per dag aan het spelen krijgen, want dat is een stevige basis om inkomsten op te bouwen uit extra diensten of advertenties.

De investeringen van beide bedrijven in extra games, diensten en platformen zijn in elk geval goed getimed. Door de coronacrisis wordt er meer gespeeld dan ooit. Veel gamers die vroeger hun schijfje in de winkel gingen halen, hebben de voordelen van downloads en streaming ontdekt.

‘De pandemie heeft de bestaande trends versneld’, schrijft Tom Wijman, analist van Newzoo, in een pas gepubliceerd sectorrapport. De behoefte aan sociaal contact - waar online multiplayer games perfect op inspelen - is volgens hem een van de belangrijkste redenen waarom de markt dit jaar met zo’n 20 procent groeit.