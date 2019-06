YouTube bant Nazi-verheerlijkers

YouTube, dat behoort tot het Google-universum, kondigt de strengere aanpak aan in een blogpost. 'We zullen video's verbieden die beweren dat een groep superieur is en daarmee discriminatie, segregatie of uitsluiting rechtvaardigen op basis van criteria als leeftijd, gender, ras, kaste, religie of seksuele geaardheid', zegt het videonetwerk. 'Dit omvat bijvoorbeeld video's die de Nazi-ideologie, die inherent discriminerend is, verheerlijken.'