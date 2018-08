YouTube lanceert streamingdienst in België

Het videoplatform YouTube probeert vanaf vandaag de Belgische muziekliefhebber te verleiden met een eigen streamingdienst, YouTube Music. De Google-dochter is een sterk merk en een te duchten tegenstander voor Spotify en Apple Music.

Amper drieënhalve maand na de lancering in de Verenigde Staten krijgt ook de Belgische muziekliefhebber vanaf vandaag toegang tot de muziekstreamingdienst YouTube Music. De lancering van YouTubes Spotify-rivaal gaat hand in hand met de komst van YouTube Premium, een betalende advertentievrije versie van het videoplatform.

Met de nieuwe streamingdienst haalt YouTube-moeder Google de bezem door het huidige muziekaanbod en probeert het de concurrentie met Spotify en Apple weer aan te wakkeren. Wie wil, kan al sinds 2013 muziek streamen dankzij Google via Google Play Music. Maar het resultaat daarvan is duidelijk niet naar wens. Google Play Music blijft bestaan, maar moet de hoofdrol aan YouTube laten.

Advertenties overslaan

17,2 uur YouTube De Belg luisterde in 2017 gemiddeld 17,2 uur per week naar muziek. 12 procent van die luistertijd ging op aan YouTube.

Die redenering houdt steek. YouTube is een populair platform om muziek op te ontdekken. De Belg luisterde in 2017 gemiddeld 17,2 uur per week naar muziek. 12 procent van die luistertijd ging op aan YouTube. Het videoplatform is zo het derde meest populaire kanaal om muziek te luisteren, na radio en zelf aangekochte muziek op cd en vinyl. Betalende en gratis streaming bezetten positie vijf en zes.

Google probeert zijn sterke dochtermerk nu in te zetten in de felle muziekstreamingstrijd. Via YouTube Music kunnen muziekliefhebbers zowel gratis als betalend luisteren naar hun favoriete nummers. Wie 9,99 euro per maand neertelt, kan de advertenties overslaan en blijven luisteren als hij bezig is met andere applicaties. Wie 2 euro extra betaalt, mag van heel het YouTube-platform advertentievrij gebruikmaken.

Ook Spotify en Apple vragen 9,99 euro voor hun betalende versie.

Covers en livebeelden

YouTube Music zal dus niet het verschil maken met de prijs. Waarmee dan wel? De nieuwe streamingdienst claimt de link met YouTube en moeder Google te kunnen uitspelen.

‘We willen de magie van YouTube, waar je verschillende soorten content kan ontdekken, in de strijd gooien’, stelt Candice Morrissey, die de relaties met de platenlabels in Europa beheert voor YouTube en Google Play. ‘Naast de officiële catalogus willen we ook muziek aanbieden die iets moeilijker te vinden is, zoals covers of livebeelden.’

Ben je op de luchthaven? Dan gaat het algoritme daarop inspelen en muziek gerelateerd aan reizen aanbevelen. Candice Morrissey Hoofd muziekpartnerschappen Youtube

Wie de - apart te downloaden - app begint te gebruiken, zal merken dat YouTube Music in het begin nogal fel leunt op YouTube. Zo staan bij ‘favoriete nummers’ ook de video’s opgelijst die je daarvoor op YouTube leuk vond.

Het is noodzakelijk het algoritme, dat je van gepersonaliseerde playlists moet voorzien, zo snel mogelijk te voeden. ‘Na verloop van tijd zullen de data uit de Music-app overheersen, maar in het begin is het nodig omdat er weinig geschiedenis is’, aldus Morrissey.

Aanbevelingen

Schermvullende weergave Ed Sheeran heeft met Shape Of You 3,7 miljard views ©YOUTUBE

De aanbevelingen vormen een tweede domein waar YouTube Music zich mee wil onderscheiden. De muziekdienst profiteert van de investeringen die Google deed om de context waarin een gebruiker zich bevindt te begrijpen en erop in te spelen. Dat contextueel denken is bijvoorbeeld erg belangrijk voor de spraakgestuurde digitale assistent Google Assistant. Die onderneemt soms acties op basis van de locatie of tijd.

Dat keert ook terug bij YouTube Music. Zo vraagt de app in het begin om uw locatie te delen. ‘Als we merken dat je op de luchthaven bent, dan speelt het algoritme daarop in en biedt het muziek aan die past bij op reis gaan’, stelt Morrissey. Hetzelfde geldt voor op kantoor of thuis.

Playlist

Net zoals Spotify (Discover Weekly) en Apple Music (Favorietenmix) biedt ook YouTube een gepersonaliseerde playlist aan, ‘Jouw Mixtape’ gedoopt. Het gaat er ook prat op dat het offline mixtapes beschikbaar stelt. YouTube Music speelt tot slot leentjebuur bij Google voor de zoekfunctie binnen de app. Wie losjes ‘het WK 2018’-lied’ in de zoekfunctie intikt, krijgt met ‘Live It Up’ het officiële WK-lied aangeboden.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Toch is het afwachten of die extraatjes, geïnspireerd op YouTube en Google, gebruikers over de streep trekken. Betalende muziekstreaming heeft er de afgelopen jaren al een verschroeiende opmars in ons land op zitten.

In 2017 was streaming goed voor 29,7 miljoen euro omzet in ons land. Dat was al 38 procent meer dan in 2016, toen de omzet 21,5 miljoen bedroeg. Google speelde in die opmars allerminst een prominente rol.

Privacyregels

Mensen die al kozen voor een specifieke streamingdienst, zij het Spotify, Apple Music of Deezer, maken niet snel de overstap naar een andere dienst. Muziekliefhebbers bouwen uitgebreide bibliotheken uit, wat de drempel om te verhuizen verhoogt.

Schermvullende weergave De nieuwe streamingdienst YouTube Music kan teren op het succesvolle YouTube-platform. De populairste muziekvideo’s tellen er miljarden views. Wiz Khalifa heeft er met See You Again 3,7 miljard ©YOUTUBE

Een mogelijke oplossing is ‘dataportabiliteit’. Het idee daarachter is dat technologiebedrijven hun gebruikers gemakkelijk moeten kunnen laten overstappen, met profiel en data incluis. Het principe is al opgenomen in de Europese privacyregels (GDPR), maar is nog verre van realiteit.

Dat alles hoeft niet te betekenen dat voor YouTube niets meer te rapen valt op onze markt. Het belooft een commercieel offensief om reguliere YouTube-gebruikers naar de streamingdienst te lokken. Wie een muziekvideo op het videoplatform bekijkt, zal de suggestie krijgen om een abonnement te nemen op YouTube Music.