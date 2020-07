'Zonder perspectief trekken de grote beurzen naar het buitenland'

Ook voor beurzen en congressen blijft het groene licht uit. 'Wij verschillen niet van winkelcentra, dit is discriminatie.'

'Het najaar is zeer belangrijk voor ons', zegt Dirk Vanroy, de CEO van Easyfairs in Belgiƫ, een grote organisator van beurzen en de uitbater van onder meer Flanders Expo. 'Net daarom is perspectief zo belangrijk', zegt hij. 'Elke beurs vraagt minstens twee maanden voorbereiding. Om er op 1 oktober een te kunnen openen, moeten we voor 1 augustus weten of dat mag, en onder welke voorwaarden.'

Bijkomende maatregelen zijn geen probleem voor Vanroy. 'We wachten vol spanning het beursprotocol af, zoals ook de horeca en andere sectoren er een kregen. Met de Belgische beurzensector besloten we een maand geleden al dat mondmaskers verplicht zijn. Daarnaast moet iedereen zich registreren, zodat we achteraf de aanwezigen kunnen contacteren, mocht het nodig zijn. Dat is in winkelcentra niet het geval.'

Beurzen zijn geen massa-evenementen. Dirk Vanroy CEO Easyfairs Belgium

Marktplaats

Dat onderscheid zint Vanroy niet. 'Onze beurzen zijn geen massa-evenementen. Omdat ze vaak gericht zijn aan bedrijven, moet je het eerder zien als een marktplaats met standhouders waar geen stroom consumenten naartoe komt.' Het wezenlijke verschil met een winkelcentrum is het pop-upgegeven van een beurs. Net dat vraagt zo veel voorbereidingswerk.