'Zonder pianostemmers en -herstellers kunnen we niet groeien'

Omdat pianostemmers en -herstellers met uitsterven bedreigd zijn, cofinanciert Piano’s Maene de eerste professionele opleiding in België. ‘Zelfs een ziekenhuisingenieur begint eraan.’

Voor pianoliefhebbers behoeft Piano’s Maene geen introductie. De pianobouwer en -verkoper met hoofdzetel in het West-Vlaamse Ruiselede is Europees marktleider. Het is bekend als hofleverancier van de Koningin Elisabethwedstrijd, net als van tal van ’s werelds meest gerenommeerde pianisten.

Het familiebedrijf, opgericht in 1938, is eigendom van Chris Maene, een telg van de tweede generatie, en zijn zonen Dominique en Frederic, die alle drie actief zijn in de zaak. Piano’s Maene verkoopt elk jaar 2.500 piano’s in binnen- en buitenland en verhuurt er nog eens 2.000. Terwijl het in 2008 7 miljoen euro omzet draaide, zit het, door groei in België en na de overname van de Nederlandse concurrent Ypma vorig jaar, aan 18,5 miljoen euro in de Lage Landen, met 85 medewerkers en zes winkels.

Toch is CEO Stefaan Vanfleteren niet vrij van zorgen. ‘Het aanhoudende tekort aan hooggekwalificeerde pianostemmers en -herstellers remt onze groei af’, zegt hij. Maene heeft jaarlijks nood aan een handvol witte raven, om de onderhoudsdienst bij klanten te garanderen.

Er is een bacheloropleiding in Amsterdam, maar niet elke Nederlander ziet het zitten in Ruiselede te komen werken.

‘We kunnen die knelpuntvacatures moeilijk blijven invullen, omdat er in België geen professionele opleiding bestaat’, zegt Vanfleteren. ‘Er is weliswaar een bacheloropleiding in Amsterdam, waar we al specialisten uit rekruteerden, maar niet elke Nederlander ziet het zitten in Ruiselede te komen werken. Een paar van onze beste experts zitten tegen hun pensioen aan. We moeten dus absoluut voldoende instroom blijven garanderen.’

Professionele opleiding

Om het tij te keren, besloot Piano’s Maene dan maar zelf samen met de opleidingenaanbieder Syntra zijn schouders te zetten onder de eerste professionele opleiding tot pianostemmer en -hersteller in België. Aan interesse was er geen gebrek. Uit zo'n 60 kandidaturen werden 15 deelnemers geselecteerd. Zaterdag beginnen ze aan een tweejarig opleidingstraject, dat hen in totaal 1.500 euro kost.

‘Daar zitten pianisten en zelfstandige herstellers tussen, maar ook een ziekenhuisingenieur gespecialiseerd in nierdialysetoestellen, die er al jaren van droomt pianohersteller te worden.’ Op het menu staan - uiteraard - lessen in het stemmen en herstellen van akoestische buffet- en vleugelpiano’s, maar evengoed pianogeschiedenis en ondernemerschap.

‘Het is onmogelijk om een exact getal te plakken op onze investering’ zegt CEO Stefaan Vanfleteren. ‘Wij leveren het materiaal en zetten, naast gastdocenten, onze beste technici in als lesgevers, die Syntra deels betaalt. De lessen vinden onder meer plaats in Ruiselede in de Chris Maene Pianofactory, het atelier van het bedrijf, en het pianomuseum van Chris Maene, die een collectie van 300 piano’s verzameld heeft.’