Zuid-Koraanse hypemachine koopt bedrijf boven Justin Bieber

De Zuid-Koreaanse talentenfabriek HYBE, verantwoordelijk voor de K-popsensatie BTS, koopt haar Amerikaanse evenknie Ithaca. Dat is het bedrijf dat de carrières van onder andere Justin Bieber en Ariana Grande heeft gelanceerd.

HYBE, tot twee weken geleden nog bekend onder de naam Big Hit, telt meer dan 1 miljard dollar neer voor het bedrijf dat wordt geleid door de Amerikaanse talentenscout Scooter Braun. Daarmee worden de carrières van westerse popsterren als Justin Bieber, Ariana Grande en Demi Lovato voortaan bepaald vanuit Seoel.

De deal zegt iets over de machtsverhoudingen in de muziekindustrie anno 2021. Waar de VS decennia de smaakmaker van de meeste hitlijsten wereldwijd was, rolde er met K-pop - pop van Koreaanse oorsprong - de voorbije jaren een nieuwe golf doorheen het muzieklandschap. In tienerkamers van New York tot Brussel hangen vandaag posters van Aziatische boy- en girlbands als BTS en BLACKPINK.

In tienerkamers van New York tot Brussel hangen vandaag posters van Koreaanse popbands als BTS of BLACKPINK.

De taal- en cultuurbarrières worden daarbij overwonnen door een slim uitgekiend samenspel van catchy melodieën en afgelikte choreografieën, gebracht door een collectie zorgvuldig geselecteerde en gestylede jongelui. Rond hen wordt een heel universum gecreëerd waarbij fans via sociale media op de eerste rij de exploten van hun idolen kunnen volgen, wat het betrokkenheidsgevoel vergroot. Het hele K-popgebeuren mag dan van A tot Z geregisseerd zijn, tieners laven zich gulzig aan de vele hypes die talentenfabrieken als HYBE uitspuwen.

De essentie Het Zuid-Koreaanse HYBE, het bedrijf achter de K-popsensatie BTS, koopt zijn Amerikaanse evenknie Ithaca, bekend van onder andere Justin Bieber.

De deal zegt iets over de opmars van K-Pop in de muziekindustrie.

Met de fusie hoopt Ithaca-topman Scooter Braun de recepten van de talentenfabriek die BTS opleverde ook in de VS toe te passen.

Scooter

Met Ithaca kopen de Zuid-Koreanen nu het Amerikaanse bedrijf dat het dichtst aanleunt bij wat ze zelf al jaren zo goed doen. Ithaca dankt zijn bestaan aan een andere hype: die rond de Canadese puber Justin Bieber, die liedjes zong op zijn YouTube-kanaal. Die werden opgemerkt door de Amerikaan Scooter Braun, een gehaaide fuifpromotor uit Atlanta. Braun nam Bieber onder de arm en regisseerde hem tot een wereldster.

Dat bezorgde Braun een voet tussen de deur bij ander muzikaal talent. Hij lanceerde onder andere de carrières van de zangeressen Demi Lovato en Ariana Grande - van die laatste werden de nummers al meer dan 90 miljard keer gestreamd - en managede eerder sterren als Taylor Swift en Kanye West. En met het succes van zijn pupillen werkte Braun zich op tot een heuse mediamogul, met tentakels in onder andere muzieklabels en tv-productie.

Revolutie

Laten we de muziekindustrie vooral verder revolutioneren. Scooter Braun CEO Ithaca

De fusie tussen de twee bedrijven lijkt er dan ook op gericht om elkaar wederzijds te versterken in hun respectievelijke thuismarkt. Onder de vleugels van HYBE zou wel eens een verdere hefboom kunnen worden gezet op de carrières van de Biebers van deze wereld in het Oosten, terwijl de Amerikaanse marktkennis van Braun & co. wonderen kan doen voor de volgende K-popband die van de band rolt in Seoel.