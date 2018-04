Zweedse top-dj Avicii overleden

De man was één van ’s werelds beroemdste dj’s en producenten van dansmuziek. Hij haalde meermaals de hitparades met nummers als ‘Bromance’, ‘Waiting for Love’ en ‘Addicted to You’.

Avicii kondigde in 2016 aan dat hij zou stoppen met touren. Later zou hij in Billboard Magazine verklaren dat dat te maken had met gezondheidsredenen. 'Ik ben in het algemeen eerder een introverte persoon. Het was altijd moeilijk voor me. Ik nam te veel negatieve energie op', liet hij optekenen.