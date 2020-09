Zwift-baas Eric Min bouwt miljardenbusiness rond fietsen in fantasieland

Zeemeeuwenmest en koraal. Eeuwenlang had Jarvis Island, een godvergeten atol in het midden van de Stille Oceaan, niets anders te bieden. Tot 2014, toen uitgerekend dat desolate Jarvis Island plots uitgroeide tot een van ’s werelds populairste hotspots voor wielertoeristen.

Virtueel althans. De kaart van Jarvis Island was toen de basis waarop de voormalige Amerikaanse zakenbankier Eric Min en de gameontwerper Jon Mayfield hun eerste virtuele fietsroute bouwden die gekoppeld was aan een interactieve trainer.

Zes jaar later is het droomproject van de fietsfanaten Min en Mayfield uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Hun virtuele raceplatform Zwift haalde deze week met het grootste gemak 380 miljoen euro aan groeikapitaal op bij grote investeerders, met de investeringsreus KKR als belangrijkste geldschieter. Twee jaar geleden had het bedrijf al eens 101 miljoen euro bijgetankt. Na de jongste kapitaaloperatie mag Zwift zich nu officieel een unicorn noemen: een starter waarvan de waarde hoger geschat wordt dan 1 miljard dollar.

Fietsen op vulkanen

De atollenjaren is Zwift al lang ontgroeid. Wie inlogt op het fietsplatform kan kiezen tussen zes werelden, met elk hun eigen parcours. Daar zit de fantasiewereld Watopia bij, waar renners zelfs een vulkaan in volle uitbarsting kunnen beklimmen, maar ook een digitale variant van het centrum van Londen, waar ze tegen elkaar kunnen racen.

Dat is allicht niet toevallig. Min kreeg het idee voor Zwift toen hij naar de Britse hoofdstad was verhuisd. Dat is de place to be voor een zakenbankier met techambities, maar de hel voor een koersfanaat als Min, die het nieuwe fietsplatform deels bedacht om doodsaaie trainingsessies op rollen wat op te leuken.

‘Toen begon ik me af te vragen hoe we entertainment konden maken van iets hersenverlammends als indoortrainen op de fiets’, zegt de 53-jarige Min daarover. ‘Wat als we de technologie van videogames en sociale netwerken en de vriendschappelijke competitie tussen sportfanaten kunnen combineren?’

Parijs-Roubaix

In februari 2016 zat de Australische renner Mathew Hayman keihard op Zwift te trainen. Zes weken later klopte hij Tom Boonen in diens laatste Parijs-Roubaix.

De combinatie sloeg snel aan, zowel bij wielertoeristen als professionals. In februari 2016, goed en wel een jaar nadat Zwift officieel was opgericht, zat de Australische renner Mathew Hayman keihard op het platform te trainen nadat hij eerder die winter zijn arm had gebroken. Zes weken later klopte hij Tom Boonen in diens laatste Parijs-Roubaix.

Maar Zwift brak pas echt door tijdens de lockdown: volgens het techbedrijf telt de groep nu al 2,5 miljoen regelmatige gebruikers in alle continenten. En er zit nog rek op de groei, want volgens Min verdubbelt Zwift ieder jaar in omvang.

Met het verse geld dat Min bij elkaar heeft gekregen van KKR en andere financiers wil de entrepreneur het platform uitbreiden met extra functies. Denk aan virtuele replica’s van wielerklassiekers, maar ook aan de ontwikkelingen van een eigen Zwift-indoorfiets of andere vernieuwende hardware. Daarmee kan Zwift de concurrentie aangaan met fabrikanten van elektronische trainingstoestellen zoals Tackx of Wahoo.

Tegelijk zet Min volop in op e-sports, zeg maar gamen in wedstrijdverband. Nadat Zwift deze zomer virtuele versies van populaire Tour de France-etappes had gelanceerd, bereikte het platform eerder deze week nog een akkoord met de internationale wielerfederatie UCI om tegen eigen eind december ’s werelds eerste elektronische wereldkampioenschap fietsen te organiseren.