Baseballkaartje geveild voor recordbedrag van 12,6 miljoen dollar

Een vintage baseballkaartje van Mickey Mantle dat werd verkocht bij het Amerikaanse veilinghuis Heritage Auctions is het nieuwe duurste sportsouvenir ooit. Het item dateert uit 1952.

‘Tien jaar geleden durfden we niet te dromen van een veilingresultaat met acht cijfers in de sportmarkt’, zegt Chris Ivy, directeur sportveilingen bij Heritage. ‘De kaart van de baseballspeler van de New York Yankees heeft de beste eigenschappen van een Topps-ruilkaart uit 1952: perfecte centrering, registratie en vier scherpe hoeken. Dat deze kaart 70 jaar in die staat is gebleven, is een waar wonder’.

De verkoper, Anthony Giordano, kocht de kaart in 1991 voor 50.000 dollar van de legendarische verzamelaar Alan Rosen. Rosen kreeg ze op zijn beurt midden jaren 80 in handen na een telefoontje van iemand die zei af te willen van een grote verzameling Topps-kaarten in perfecte staat.

Het bleek een schot in de roos, want de collectie was haar gewicht in goud waard. De Mickey Mantle-kaart werd niet veel later verkocht voor 1.000 dollar en veranderde sindsdien nog ettelijke keren van eigenaar, telkens tegen een hogere prijs. De ontdekking, die bekend staat als ‘de Rosen-vondst’, doet bij iedere verzamelaar in de branche een belletje rinkelen.

Het vorige record voor een soortgelijk souvenir stond op 7,25 miljoen dollar voor een zeldzaam kaartje van Honus Wagner van de Pittsburgh Pirates. Dat bedrag is nu bijna verdubbeld.