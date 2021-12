CVC aan boord bij Luikse groep achter Circus en 777

Gaming One is eigenaar van de casino’s van Namen en Spa en participeert in casino's in Davos (Zwitserland) en in meerdere middelgrote Franse steden.

De investeringsreus CVC komt naast de oprichtende families aan boord van Gaming One, de kansspelendivisie van de Luikse Ardent-groep, het bedrijf achter de merken Circus en 777. Dat vernam De Tijd. Het is de tweede deal in enkele maanden in die sector in België.

De Luikse groep Ardent ging in april, geadviseerd door BNP Paribas Fortis, op zoek naar een financiële partner voor zijn divisie Gaming One. Dat is het bedrijf achter de merken Circus en 777.

Na maandenlange gesprekken viel de keuze op CVC, een naam die De Tijd al eerder naar voren had geschoven als potentiële kandidaat. Het management van Gaming One is van oordeel dat CVC met zijn wereldwijd netwerk en zijn ervaring in de sector de groep het best kan ondersteunen in haar internationale groei.

De essentie De investeringsreus CVC komt naast de oprichtende families aan boord van Gaming One, de kansspelendivisie van de Luikse Ardent-groep.

Dat is het bedrijf achter de merken Circus en 777. Het is ook de eigenaar of aandeelhouder van een reeks casino's.

Gaming One is met zo'n 1.300 werknemers goed voor een omzet van 300 miljoen euro.

Drie families

CVC komt naast drie van de vier aandeelhoudersfamilies in het kapitaal van Gaming One. Het gaat om de Luikse families Mewissen, Léonard en Boniver. Emmanuel Mewissen is de CEO van het bedrijf. De familie Bosquin treedt naar aanleiding van de deal uit het kapitaal. De vier families hadden aanvankelijk elk ongeveer een kwart van de aandelen in handen.

Kansspelen zijn geen nieuwe sector voor CVC. De investeringsreus was de jongste jaren aandeelhouder van het Italiaanse Sisal – het nummer twee in online casinospelen en het nummer vier in online sportweddenschappen in Italië. CVC verkocht dat zopas voor 1,91 miljard euro aan de Ierse bookmaker Flutter Entertainment, bekend van de merken Paddy Power en Betfair. CVC is ook eigenaar van de Duitse marktleider in sportweddenschappen Tipico. Dat is de sponsor van de Duitse Bundesliga en van Bayern München.

Davos

Gaming One is actief in kansspelen en sportweddenschappen en biedt zowel online als offline entertainment aan. Het omvat een 20-tal websites, waaronder Circus en 777. Het Luikse bedrijf is ook eigenaar van de casino’s van Namen en Spa en heeft participaties in casino's in Davos (het Zwitserse stadje dat jaarlijks het Wereld Economisch Forum huisvest) en in meerdere middelgrote Franse steden.

In totaal zitten 13 fysieke casino's in de portefeuille, naast een 30-tal speelhallen en een bowling in Charleroi. Gaming One is ook online aanwezig in negen andere landen, waar het zowel kansspelen als sportweddenschappen aanbiedt. In dat lijstje staan sinds kort de Verenigde Staten. Gaming One ging er een joint venture aan met de lokale speler Delaware North.

300 miljoen euro omzet Gaming One is goed voor een omzet van 300 miljoen euro.

De Ardent-divisie onderscheidt zich van andere spelers door alleen actief te zijn op gereguleerde markten. Het wil mensen op een verantwoorde manier laten wedden. Die focus ontstond in België, waar de markt sinds lang gereguleerd is.

De betrokken afdeling is volgens onze informatie goed voor een omzet van 300 miljoen euro. Een derde van de meer dan 1.300 medewerkers werkt in thuisstad Luik. Via Circus is Gaming One een van de hoofdsponsors van Standard.

Vurige Stede

Ardent - een verwijzing naar la Cité Ardente, de Vurige Stede – is een speciaal verhaal in zijn branche omdat de Luikse groep de technologie die de basis vormt van haar gokactiviteiten onder licentie verkoopt aan derden. Zo sloot ze enkele jaren geleden een partnerschap met Joa, het Franse nummer twee in de kansspelensector.

De activiteiten van de groep die niet gelinkt zijn aan kansspelen blijven buiten de deal. Het gaat onder meer om het bedrijf Ledcom, dat gespecialiseerd is in digitale reclameborden, de artisanale brouwer van Tripick-bier, de vastgoedpoot van de groep en enkele participaties in de energiesector. Die activiteiten zijn in de handen van de families Mewissen en Léonard.

De activiteiten van Ardent die niet gelinkt zijn aan kansspelen blijven buiten de deal. Het gaat onder meer om de artisanale brouwer van het Tripick-bier en Ledcom (digitale reclame).

Ardent is de tweede deal in enkele maanden tijd in de Belgische sector van de kansspelen. Deze zomer verkocht het investeringsfonds Waterland Napoleon Games aan diens sectorgenoot Superbet. Dat laatste werd dankzij de overname in één klap de Belgische marktleider en eigenaar van de casino’s van Knokke en Middelkerke.