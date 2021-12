En aan het eind van de streamingoorlog wint vooral de kijker...

De sterrenparade van de film 'Don't Look Up', een van de dure filmproducties van Netflix.

De streamingreuzen smijten als nooit tevoren met miljarden, tot groot jolijt van de tv-kijker. Maar valt er veel te winnen met zo'n peperdure wapendwedloop?

115 miljard dollar. Zoveel geld gaan de grootste acht Amerikaanse streamingdiensten volgend jaar gezamenlijk investeren in nieuwe content, berekende de Britse krant Financial Times woensdag.

Dat record mag de kijker verblijden. Met die budgetten zitten we met zijn allen gebeiteld met genoeg bingevoer voor nog een pandemische golf of zes. Maar de vraag is of die hallucinante uitgaven aan content ook iets zullen opleveren qua return.

Het gros van de grote streamingdiensten, waaronder Amazon, Disney+, WarnerMedia en Comcast, weet nu al dat ze volgend jaar verlies zullen draaien. Netflix hoopt met zijn budget van meer dan 17 miljard dollar - 57 procent meer dan in 2020 - break-even te draaien.

Analisten stellen zich nadrukkelijker de vraag waar het heen moet met dat verschroeiende opbod. In de woorden van het beurshuis Morgan Stanley: ‘De markt maakt zich steeds meer zorgen of aan het einde van de regenboog wel een pot goud wacht.’

Happy few

De strategie achter de miljardenwedloop is duidelijk. Nu elk van de grote mediabedrijven de kijker naar streaming is gevolgd, is het zaak jezelf zo snel mogelijk onmisbaar te maken in het handvol apps waar de kijker op terugplooit. Zoals mediaprofessor Tom Evens het eerder dit jaar uitdrukte: ‘Mensen combineren vandaag verschillende streamingabonnementen, maar gaan er waarschijnlijk niet permanent vier of vijf willen betalen. Wat we nu zien, is een race om in de top 3 te raken. Wie dat niet kan, dreigt er tussenuit te vallen.'

De enige manier om dat te bereiken is erop toe te zien dat de kijker bij jou niet de kans krijgt zich te vervelen. Dat leidt tot een nieuw gouden tijdperk van tv in aanbod. Maar in tegenstelling tot het vorige gouden tijdperk in tv, valt daar weinig aan te verdienen. De facto is dit een uitputtingsslag, waarin wordt bepaald wie de langste adem - lees: de diepste zakken - heeft en daarmee het snelst de grootste groep kijkers kan verzamelen.

Die uitdaging wordt moeilijker. Na het boerenjaar 2020, waarin de lockdowns iedereen naar het tv-scherm duwden, valt uit recentere cijfers op te maken dat de rek uit de groei zit bij de streamingreuzen. De vraag is of de afkoelende interesse lang compatibel is met zo'n sterke stijging van de budgetten.