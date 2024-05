Grote streamingdeal toont hoe medialandschap er snel anders zal uitzien

De entertainmentreuzen Disney en Warner Bros. Discovery verkopen vanaf deze zomer hun streamers Disney+, Hulu en Max (HBO) in de VS als één pakket. Dat bewijst alweer dat het kluwen aan streamers de komende jaren gereduceerd zal worden tot een paar grote rendabele jongens.

De hertekening van het medialandschap neemt vaart. De streamers Disney+ (het aparte Hulu is in de VS al geïntegreerd in het Disney-streamingplatform) en Max van de mediareus Warner Bros. Discovery (WBD) zijn vanaf de zomer in één bundel te koop. Er is keuze uit een goedkoper tarief met reclame en een duurder alternatief zonder. De tarieven worden pas later bekendgemaakt. Zowel Disney-Hulu als Max - de formule zonder reclame - zijn nu afzonderlijk voor 9,99 dollar te koop in de VS.

Warner Bros. moet knokken voor mediadeal NBA-basket De grote Amerikaanse mediareuzen voeren een hevige strijd over de mediarechten op het NBA-basketbal vanaf volgend seizoen. Dat is cruciaal omdat live sport - de NBA is een van de kijkcijfertoppers - het stopzetten van abonnementen op klassieke tv vertraagt. Volgens Amerikaanse media is Disney's sportfiliaal ESPN zeker van een belangrijk pakket voor 2,6 miljard dollar per jaar. Ook Amazon zou voor 1,8 miljard dollar rechten veroverd hebben. Warner Bros. Discovery (WBD) ondervindt dan weer hevige concurrentie van NBC Universal om de rechten te behouden voor zijn tv-netwerk TNT, dat al 40 jaar de NBA uitzendt. NBC Universal bracht een bod uit van 2,5 miljard dollar. Maar WBD heeft het recht om elk rivaliserend bod te matchen, zei topman David Zaslav donderdag. NBC zal minstens het dubbele moeten ophoesten van wat het nu betaalt. De grote winnaar wordt de NBA. Die lijkt verzekerd van 76 miljard dollar in elf jaar, 2,5 keer meer dan de huidige deal.

De deal houdt inhoudelijk steek in de strijd tegen dé sluipmoordenaar voor streaming, zoals Warner Bros. Discovery-topman David Zaslav stelde in een babbel met analisten over de jongste kwartaalcijfers. De vijand heet churn: klanten die tijdelijk een abonnement nemen en dat opzeggen zodra ze de belangrijkste shows en series bekeken hebben. Disney staat vooral sterk in het segment voor kinderen en families, al is het aanbod wel wat breder, denk maar aan een hitserie als 'The Bear'.

Concullega Max - die op 1 juli in België op de markt komt onder de merknaam HBO Max - is top in kwaliteitsfictie onder het HBO-label. Maar het heeft een breed palet, tot reality-tv en kookshows toe. De bundeling stelt beide reuzen in staat voor een redelijk tarief entertainment voor 8 tot 88 jaar aan te bieden, zodat altijd wel iemand in het huisgezin een reden heeft om het abonnement te laten doorlopen, wat het klantenverloop moet tegengaan. Disney liet overigens deze week weten dat zijn sportstreamer ESPN+ wordt geïntegreerd in het Disney+/Hulu-platform.

Versnipperd

De deal houdt ook bedrijfsstrategisch steek. De streamingmarkt is, nog meer in de VS dan bij ons, sterk versnipperd, omdat alle grote mediaspelers in de push van klassieke tv naar online elk hun eigen platform lanceerden. Dat is niet houdbaar, zoals de miljardenverliezen op hun streamingdiensten de voorbije jaren aantonen.

De streamingpionier Netflix spuwt cash, net omdat hij door zijn voorsprong wereldleider is geworden. Disney+ boekte in de eerste drie maanden van 2024 voor het eerst in zijn vijfjarige bestaan winst. Ook Warner Bros. Discovery is sinds kort rendabel in streaming: in het eerste kwartaal boekte het een bescheiden brutobedrijfswinst (ebitda) van 90 miljoen dollar. Zaslav heeft als doel over heel 2025 een ebitda van 1 miljard dollar te halen, terwijl Disney op langere termijn winstmarges van 10 procent en meer wil halen.

Het is wel duidelijk dat nog meer winstgevendheid ook van fusies en overnames moet komen. De entente tussen Disney en WBD is een nieuwe, belangrijke stap in die richting. Via de telecomreus Verizon is er ook een packagedeal tussen Netflix en Max. En er zijn nog voorbeelden van deals en ententes.

Kleine spelers

De essentie is wat Zaslav erover zegt: 'Amazon en Netflix zijn ontzettend aantrekkelijk, ze zijn in zekere zin nutsbedrijven zoals voor gas, water of elektriciteit geworden. Het zal erop neerkomen dat mensen nog één, hooguit twee bundels echt zullen willen, om hun in behoefte aan entertainment te voldoen. Over amper een paar jaar zal het medialandschap er helemaal anders uitzien.'

Zaslavs boodschap is dat er hooguit nog plaats zal zijn voor een paar grote spelers die samenwerken, fuseren en wellicht de kleine onafhankelijke spelers opslokken. Een interessante evolutie alvast is het gezamenlijke bod door het investeringsfonds Apollo en het Japanse Sony op Paramount. Dat is er volgens The New York Times op gericht de Paramount-filmstudio te fuseren met die van Sony, en het tv-netwerk en de streamer Paramount+ te verkopen. Een andere mogelijke prooi is Peacock, de streamer van NBC, die in handen is van de kabelaar Comcast.

Schermvullende weergave Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav. ©EPA