Luxehuis LVMH sluit sponsordeal met Formule 1

Het Franse luxehuis sluit een sponsordeal van 10 jaar met de Formule 1 voor de merken Louis Vuitton, Moët Hennessy en TAG Heuer en vervangt de Zwitserse luxehorlogemaker Rolex.

De tienjarige sponsordeal die het Franse luxehuis LVMH sluit met het Formule 1-racecircuit gaat in vanaf 2025 en is gewaardeerd op zo'n 100 miljoen dollar per jaar, bericht de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. LVMH gaf zelf geen financiële details vrij.

Het is de tweede uitstap in de sportbusiness in korte tijd voor LVMH. Eerder al betaalde het concern volgens het nieuwsagentschap Reuters zo'n 150 miljoen euro als premiumsponsor van de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer, waar atleten medailles kregen die gemaakt waren door de juwelier Chaumet, die in handen is van LVMH.

De LVMH-sponsordeal met de Formule 1, in handen van het Amerikaanse Liberty Media, omvat de merken Louis Vuitton, de drankendivisie Moët Hennessy en de horlogemaker TAG Heuer en vervangt het Zwitserse Rolex, een klap voor de horlogemaker die een partner was van de Formule 1 sinds 2013.

Via de Formule 1-deal wil LVMH zijn publiek en zijn populariteit uitbreiden. Luxemerken verbinden zich hoe langer hoe meer aan mainstreamsporten zoals ook voetbal en basketbal.