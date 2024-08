Pover filmaanbod wist winst Kinepolis uit

De bioscoopketen Kinepolis rekent op een beter najaar nu de Hollywood-staking van eind 2023 stilaan uitgezweet is. Topman Eddy Duquenne wil de cash nog altijd aan het werk zetten voor overnames, maar 'dat kan nog enkele maanden tot een jaar duren.'

'U ziet, het is best leeg hier vooraan in de zaal, nu het nog even wachten is tot het aantreden van onze nieuwe financieel directeur Pieter-Jan Sonck in oktober. Het is helaas ook een beetje het beeld van de eerste jaarhelft: weinig volk in de zalen.' Met de hem typerende humor beet Kinepolis-topman Eddy Duquenne donderdag meteen door de zure appel bij de opening van zijn halfjaarupdate.

Een pover filmaanbod, een uitvloeisel van de Hollywood-staking in het najaar van 2023, hield zoals gevreesd lelijk huis in de resultatenrekening van Kinepolis . De bioscoopuitbater met ketens in West-Europa (vooral België, Frankrijk, Nederland en Spanje) en Noord-Amerika (Canada en de Amerikaanse deelstaat Michigan) kreeg vergeleken met de eerste helft van 2023 17 procent minder bezoekers over de vloer.

Advertentie

Door elke bezoeker iets méér te laten uitgeven kon Duquenne de omzetkrimp beperken tot 15 procent. Niettemin: de realiteit blijft dat de combinatie van hogere werkingskosten die over minder bezoekers gespreid moeten worden tot veel minnetjes leidt.

Canadese leasekosten

De bedrijfswinst zakte met ruim 40 procent. Het gaat om de door het bedrijf zelf meest gebruikte graadmeter voor operationele winst, het mondvol 'ebitdal': vóór afschrijvingen maar na de vooral in de Canadese Landmark-bioscopen omvangrijke leasekosten. De bedrijfswinst per bezoeker kwam uit op 2,65 euro, tegen 3,83 euro een jaar eerder. Voeg daar nog de rentelasten op de bijna 400 miljoen schulden bij en netto blijft er nauwelijks nog winst over (zie tabel).

Dat er überhaupt een minieme winst overblijft, is een opsteker vergeleken met de sectorgenoten met een vaak veel grotere schuldenlast. Zo rapporteerde de Canadese marktleider Cineplex eerder deze maand bij 18 procent lagere bezoekersaantallen over de eerste jaarhelft netto 84 miljoen Canadese dollar (55,6 miljoen euro) verlies, tegenover 126 miljoen dollar winst een jaar eerder.

Advertentie

Advertentie

Kinepolis blijft ook cash genereren: de vrije kasstroom - wat er na investeringen overblijft - zakte met goed 40 procent naar 12,5 miljoen euro. Dat is gelinkt aan het feit dat Kinepolis, anders dan veel rivalen, eigenaar is van zijn bioscopen, uitgenomen Canada dus, en niet gebonden is aan hoge huurlasten. Dat voorkwam ook dat het bedrijf kapseisde tijdens de coronalockdowns.

Beter najaar

Duquenne maakt zich sterk dat de kentering is ingezet, verwijzend naar grote releases als 'Inside Out 2' en 'Deadpool & Wolverine'. 'De toon is gezet voor een najaar met een beter gevulde filmkalender. Vorige maand alleen hebben we de helft van de bezoekersaantallen gehaald die we in de eerste zes maanden over de vloer kregen.'

De toon is gezet voor een najaar met een beter gevulde filmkalender. Eddy Duquenne Kinepolis-CEO

Beleggers hadden zich door het povere aanbod al schrap gezet voor zwakke resultaten. Het aandeel Kinepolis noteert sinds Nieuwjaar 14 procent lager en zit ook nog altijd ruim onder het precovidpeil.

Dat beleggers stilaan het 'nieuwe normaal' met bezoekersaantallen die niet meer naar het precoronapeil terugkeren in de koersen verrekenen, heeft volgens het beurshuis ING ook een zilveren randje. ING-analist David Vagman merkte eerder deze week op dat de verkopers van bioscoopketens wegens dat 'nieuwe normaal' hun verwachtingen temperen, wat Kinepolis in de kaart kan spelen bij deals. 'We staan op de dansvloer, ready to tango', zei Duquenne begin dit jaar.

Duquenne blijft op zoek naar overnames, reageerde hij donderdag op de stijgende nervositeit onder analisten over het uitblijven van nieuws daaromtrent. 'Maar het kan snel nog enkele maanden tot zelfs een jaar duren. We merken dat eigenaars van degelijke bedrijven wachten tot er meer grote films in roulatie komen met het daaraan gekoppelde herstel van bezoekersaantallen, om dan tegen hogere waarde te verkopen. En wij zijn op zoek naar gezonde bedrijven, niet naar probleemgevallen met veel te hoge schuldgraad en compleet verouderde zalen die puur daarom gedwongen zijn te verkopen.'

National Amusements

Binnen dat kader valt de biedstrijd rond de Amerikaanse entertainmentreus Paramount in de gaten te houden. National Amusements, het vehikel waarmee de eigenaarsfamilie rond Shari Redstone Paramount controleert, heeft ook cinema's in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika. Omdat de biedende partijen duidelijk vooral geïnteresseerd zijn in de brokken Paramount waarmee ze verder een streamingbusiness kunnen uitbouwen, is de kans erg groot dat de bioscopen in de verkoop gaan.

National Amusements lijkt in omvang - 759 schermen over al zijn zalen tegenover 1.131 voor Kinepolis - een haalbare kaart. Bovendien sluiten vooral de 17 cinema's in de VS, verspreid over de staten Massachussets, New York, Ohio en Rhode Island geografisch goed aan bij de MJR-cinema's van Kinepolis in Michigan en het deel van de Landmark Cinema's in Zuid-Oost-Canada. Onduidelijk is wel of National Amusements eigenaar is van zijn zalen, de steunbeer onder het bedrijfsmodel van Kinepolis.