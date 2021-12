Kinepolis-CEO: 'Economische werkloosheid als kerstgeschenk, dat doet pijn'

Eddy Duquenne, de CEO van de bioscoopuitbater Kinepolis, sluit niet uit dat de cinemasector de jongste maatregelen van het Overlegcomité zal aanvechten.

Om zich voor te bereiden op een nieuwe coronagolf met de omikronvariant besliste het Overlegcomité woensdag dat theaters, bioscopen en andere vormen van binnenactiviteiten vanaf 26 december tot 28 januari de deuren moeten sluiten.

Een totaal onverwachte beslissing die zowat overal op een onwaarschijnlijk onbegrip wordt onthaald, zegt Eddy Duquenne, die als CEO van Kinepolis de grootste bioscoopgroep van het land leidt.

De beslissing om de cinemazalen te sluiten kon op geen slechter moment komen voor de sector. Kerst en nieuw zijn een topperiode voor bioscoopuitbaters. En met de nieuwste Spider Man-film had Kinepolis ook nog eens een echte blockbuster in huis.

Bij de maatregelen die men in België heeft genomen, heeft men meer gekeken naar het electorale belang dan naar de doeltreffendheid Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Maar door de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité ziet Kinepolis na Nederland nu ook zijn Belgische kernmarkt op slot gaan. 'Het verschil is dat in Nederland bijna alles aan banden wordt gelegd om een nieuwe coronagolf te bestrijden', zegt Duquenne. 'Bij de maatregelen die men in België heeft genomen heeft men meer gekeken naar het electorale belang dan naar de doeltreffendheid.'

Kinepolis heeft tot dusver de regels altijd heel goed gevolgd, zegt Duquenne. We hebben de anderhalvemeterregel en de coronapas ingevoerd in onze zalen. Onze luchtverversingsinstallaties bieden dezelfde kwaliteit als buitenverluchting. Maar nu heerst toch vooral onbegrip. Ik had gisteravond bijvoorbeeld nog een afspraak in een overvol restaurant. Dat kan dan weer wel.'

Doekje voor het bloeden

Het nieuws over de nieuwe coronabeperkingen jaagt de koers van het aandeel Kinepolis donderdag tot 5 procent lager op de Brusselse beurs. 'Al gaat het me daar nu niet om. Ik denk vandaag meer aan mijn medewerkers en klanten dan aan de beurskoers. Ik zal mijn medewerkers met kerst allicht economische werkloosheid moeten schenken. Dat doet pijn. We zijn daar nu de voorbereidingen voor aan het treffen.'

Duquenne zegt dat de cinemasector bekijkt of en welke stappen hij kan nemen tegen de beslissing van het Overlegcomité. Of de cinema-uitbater de maatregelen ook juridisch wil aanvechten, laat Duquenne in het midden.