De meestverkochte videogame van het moment is van Belgische makelij. Met 'Baldur's Gate 3' scoort het Gentse Larian Studios wereldwijd. Zoals in het spel gingen ook voor het bedrijf hindernissen aan het succes vooraf. 'Larian werd eind jaren 90 opgericht. Als je toen bij een bank aanklopte voor een lening, kreeg je te horen dat gamen een tijdelijke hype was.'